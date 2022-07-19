女童開門下車「一條腿瞬間消失」！驚悚畫面網嚇壞：這要國賠吧

▲女童踏出車門「整隻腳消失」。（圖／翻攝「爆廢公社」）



網搜小組／柯振中報導

台灣的馬路常常可見坑洞，一不小心可能會導致民眾受到傷害。一名女子日前開門讓孩子下車，結果孩子剛踏出一步，瞬間「整隻腳消失」，讓家人嚇壞，所幸沒有生命危險、也沒有受傷，恐怖的畫面在網路上曝光，瞬間引起討論。

這名女子在「爆廢公社」表示，她將車門打開，讓孩子下車，沒想到下秒孩子突然消失，走出來查看才知道，原來孩子踩到路邊的坑洞，左腳整個陷了進去。

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女子表示，還好孩子沒有生命危險，事後將人拉起來，也沒有受傷，整個過程中孩子沒有哭鬧，「但有喊我把她抱起來」，希望政府能夠好好把關施工品質。

▼台灣的馬路時常可見坑洞，一不注意就可能受傷。（示意圖／免費圖庫Pexels）



女子的貼文曝光後，瞬間引起網路討論，不少人留言回應，「嚇大了，國賠」、「多少會有點擦挫傷，要注意一下」、「洞再大一點就沒那麼簡單」、「這路面嚇死人了，還好小朋友沒事」、「看了好痛的感覺，真的要好好抱抱」、「我以前小時候摔過…膝蓋還留一個疤」、「還好妹妹的腳沒卡住」、「真的會嚇死，要再觀察一下看有沒有受傷。」

不過，也有不少人歪樓留言，「果然是自己生的，確定沒事就是開始拍照了」、「這是先拍照再救的意思嗎，還好沒事」、「你嘛幫幫忙！還拍照留念！先抱小孩吧」、「怎麼可能沒有受傷，沒有破皮也有瘀青吧，還不申請國賠」、「重點是還記得先拍照然後放上來公審重要」、「哇靠！女兒掉洞裡。快快快，手機拿來給我拍照」、「妹妹妳坐一下媽媽先拍個照。」

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