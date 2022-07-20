俊逸兒童廣播營　玩出數位力UP思辨力

▲俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台，暑假期間共舉辦二梯次的「2022兒童廣播營」，20日展開第一梯次為期三天的課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台，暑假共舉辦二梯次「2022兒童廣播營」，20日展開第一梯次三天課程，由一線記者、資深廣播人員等專業講師授課，帶領23名國小三到六年級學生直擊錄音室一窺媒體工作幕後秘辛，透過多元有趣課程認識新聞、看懂新聞，進一步分辨新聞真假，培養媒體識讀、資訊判別能力。

兒童廣播營課程安排勝利電台廣播文物館導覽、國語正音、節目主持技巧、我是Podcaster、新聞閱讀與解析、新聞錄製、手機輕鬆玩設計等108年課綱媒體素養課程，透過自信魅力表達讓學員在創作中，玩出數位力。

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「解毒與解讀」課程講師郭如汝帶領學童閱讀新聞、解讀新聞、採訪新聞及播報新聞，從媒體工作者的角度來解毒與解讀媒體與新聞背後的真相，經由互相討論，來建立自己的價值觀。「流言終結者」課程講師洪碧涓表示，希望讓學童在面對似真似假的消息時，能有所警覺判斷訊息內容是否正確，認識了不同的查核平台，之後如果有遇到不確定的訊息時，遵循警覺、查明、證實三步驟，來瞭解訊息的來源和真假性，不再受到假訊息的影響，而課程中也將生活流言結合真人版的大富翁，在遊戲中學習正確觀念。

俊逸文教基金會執行長李明威表示，自2004年起基金會每年暑假都會針對國小學童舉辦夏令營，受到許多家長的支持與喜愛，參與學童除了來自台灣各縣市，疫情前甚至有在德國、北京等地就學的學童回國參加，也不乏已參加過的學童，連續兩、三年繼續報名參加，是最受歡迎的夏令營之一。

相關活動結合影音編輯課程，學習如何記錄學習歷程，將多元數位科技真正應用於日常生活中，不只玩出數位力還能提升思辨能力。俊逸基金會表示，第二梯次兒童廣播營8/3-8/5熱烈招生中，歡迎報名參加，洽詢電話06-2157524。