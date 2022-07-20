　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

俊逸兒童廣播營　玩出數位力UP思辨力

▲俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台，暑假期間共舉辦二梯次的「2022兒童廣播營」，20日展開第一梯次為期三天的課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台，暑假期間共舉辦二梯次的「2022兒童廣播營」，20日展開第一梯次為期三天的課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台，暑假共舉辦二梯次「2022兒童廣播營」，20日展開第一梯次三天課程，由一線記者、資深廣播人員等專業講師授課，帶領23名國小三到六年級學生直擊錄音室一窺媒體工作幕後秘辛，透過多元有趣課程認識新聞、看懂新聞，進一步分辨新聞真假，培養媒體識讀、資訊判別能力。

兒童廣播營課程安排勝利電台廣播文物館導覽、國語正音、節目主持技巧、我是Podcaster、新聞閱讀與解析、新聞錄製、手機輕鬆玩設計等108年課綱媒體素養課程，透過自信魅力表達讓學員在創作中，玩出數位力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台，暑假期間共舉辦二梯次的「2022兒童廣播營」，20日展開第一梯次為期三天的課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「解毒與解讀」課程講師郭如汝帶領學童閱讀新聞、解讀新聞、採訪新聞及播報新聞，從媒體工作者的角度來解毒與解讀媒體與新聞背後的真相，經由互相討論，來建立自己的價值觀。「流言終結者」課程講師洪碧涓表示，希望讓學童在面對似真似假的消息時，能有所警覺判斷訊息內容是否正確，認識了不同的查核平台，之後如果有遇到不確定的訊息時，遵循警覺、查明、證實三步驟，來瞭解訊息的來源和真假性，不再受到假訊息的影響，而課程中也將生活流言結合真人版的大富翁，在遊戲中學習正確觀念。

俊逸文教基金會執行長李明威表示，自2004年起基金會每年暑假都會針對國小學童舉辦夏令營，受到許多家長的支持與喜愛，參與學童除了來自台灣各縣市，疫情前甚至有在德國、北京等地就學的學童回國參加，也不乏已參加過的學童，連續兩、三年繼續報名參加，是最受歡迎的夏令營之一。

相關活動結合影音編輯課程，學習如何記錄學習歷程，將多元數位科技真正應用於日常生活中，不只玩出數位力還能提升思辨能力。俊逸基金會表示，第二梯次兒童廣播營8/3-8/5熱烈招生中，歡迎報名參加，洽詢電話06-2157524。

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
女大生打工打上床！勾老闆辦公室嗨玩　闆娘見他「下面凸凸」崩潰
國立大學男鑽漏洞　採購1400張家樂福禮券9折轉賣
普丁「罰站乾等」超尷尬！　來自土耳其總統的復仇
BA.5入侵「單日恐飆4萬確診」　王必勝：有可能
50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　月底前接種還可領
林智堅逐桌敬酒挨罰！王必勝：目前規定不行「會檢討風險開放」
散步要不要戴口罩？　王必勝回應了
快訊／第四劑接種對象擴大！　50歲以上都可打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住宿折1300元！3天搶住10萬房　32萬人訂樂園3折「9月底就沒了」

莫德納+Novavax　桃園市7／22開設26處社區接種站

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」　網轟爆：憑什麼拖人

口罩政策放寬仍需防疫　屏東衛生局：避免邊走邊吃

大嫂是老公前女友「懷過他的小孩」！人妻崩潰：全家騙我一個

會考前「突降3顆蛋」！校長鐵嘴神預測　放榜3人上雄中、雄女

屏東縣、台鐵局推5款特色便當　即日起至月底每份120元

「夢到在尿尿」救了全家！他睜眼一聞嚇壞　揭家人1動作險害命

學者估BA.5入侵「單日恐飆4萬確診」　王必勝：我想當然有可能

50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　月底前接種還可領500元

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

住宿折1300元！3天搶住10萬房　32萬人訂樂園3折「9月底就沒了」

莫德納+Novavax　桃園市7／22開設26處社區接種站

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」　網轟爆：憑什麼拖人

口罩政策放寬仍需防疫　屏東衛生局：避免邊走邊吃

大嫂是老公前女友「懷過他的小孩」！人妻崩潰：全家騙我一個

會考前「突降3顆蛋」！校長鐵嘴神預測　放榜3人上雄中、雄女

屏東縣、台鐵局推5款特色便當　即日起至月底每份120元

「夢到在尿尿」救了全家！他睜眼一聞嚇壞　揭家人1動作險害命

學者估BA.5入侵「單日恐飆4萬確診」　王必勝：我想當然有可能

50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　月底前接種還可領500元

快訊／斯里蘭卡新總統出爐！　總理威克瑞米辛赫獲國會支持當選

不期待棄保　陳時中自信：我只考慮市長當選、議員紅不讓

蝦皮網拍酒精大賺無良防疫財　新竹男「每瓶40元賣280」慘了

住宿折1300元！3天搶住10萬房　32萬人訂樂園3折「9月底就沒了」

莫德納+Novavax　桃園市7／22開設26處社區接種站

遭指拖垮潤泰雙雄淨值！　知情人士：南山人壽將上市

陳時中有信心進軍台北市　喊話是「會做事、做對事」的團隊

獨登日暮瀑布迷路！遇大雨躲大岩石下　傳座標給妻20小時獲救

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」　網轟爆：憑什麼拖人

減肥是明天的事！盧秀燕「超罪惡花生漢堡」一口塞　網友笑翻了

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

10人花20萬元包車玩澎湖4天　離譜行程曝光

一夜4次！他激戰3天「下面慘了」急奔急診室

義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

50歲以上成人　7／22起可打第四劑

統一收購家樂福　熟客求保留1區商品

鬼門要開了！10禁忌曝　好兄弟選這2處約會

「東京我回來了！」　他PO這照片吸2.2萬讚

他揭疫情1現況「戴口罩無意義」！網熱喊：快解禁

農曆七月鬼門開　命理師曝13大旅遊禁忌

下班帶傘！18縣市豪大雨特報

更多熱門

相關新聞

陌生男子在奶茶店對女孩又親又抱 媽媽站一旁竟「裝作沒看到」

陌生男子在奶茶店對女孩又親又抱 媽媽站一旁竟「裝作沒看到」

一名中年男子17日在浙江紹興新昌縣一間奶茶店內，對一名13歲女孩做出又摟又抱的猥褻行為。即便女孩十分抗拒，還不斷用手推拒男子，但該名男子仍強吻、摸胸、摟抱女孩，而站在一旁的黃衣女子竟是女孩的母親，眼睜睜地看著女兒被侵犯，沒有做出任何阻止的行為。

8歲男童家中遭槍擊亡　兇手竟是5歲弟

8歲男童家中遭槍擊亡　兇手竟是5歲弟

兒童長新冠「5症狀」！醫示警：注意力不集中小心了

兒童長新冠「5症狀」！醫示警：注意力不集中小心了

女童衝馬路沒在看！撞轎車轉圈倒地超驚嚇

女童衝馬路沒在看！撞轎車轉圈倒地超驚嚇

雲林幼童確診累計破萬　新增2死

雲林幼童確診累計破萬　新增2死

關鍵字：

俊逸兒童廣播

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

《全明星４》完整名單曝光！　

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面