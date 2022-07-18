「火辣內衣」帶回家突消失！媽笑回1句　她尬爆：想鑽進地洞

▲原PO的性感內衣被發現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少情侶會用小道具製造情趣，不過私人用品一定要收好，不然可能就尷尬了。一名女網友表示，最近剛搬回家裡住，行李暫時堆放在客廳，沒想到隔天去整理的時候，卻發現放在裡面的火辣內衣不見了，之後去問媽媽，才知道對方幫忙洗好了，讓她超級崩潰。

原PO在「Dcard」發文表示，前陣子剛從租屋處搬回家，因為行李太多，所以暫時放在客廳裡面，想說隔天再來迅速整理，因為裡面有她的「邪惡內衣」，很怕被爸媽看到會尷尬。沒想到她收拾完之後，卻發現內衣不見了。

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▲原PO很崩潰。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原PO一開始以為是忘在男友家或是租屋處，但過了2天還是找不到，她忍不住跑去問媽媽，才知道是對方拿去洗了，還說「吼！誰沒年輕過，你怎麼不買紅色！紅色好看欸」，甚至開始分享自己過去的經驗，接著就直接把內衣掛在陽台了，讓她超級尷尬，說「吼呦，全家都知道了啦！我的天啊⋯好想鑽到地洞」。

PO文曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「改天買一件紅的送媽媽」、「媽媽表示：我的女兒比我還要會玩了呢」、「妳媽好開明」、「前幾天男友的爸爸來我們租屋處，他幫我男友整理衣服的時候，順便幫我折了內衣，也看到我放在床頭櫃上的性感丁字褲」、「我也是剛搬回家，搬東西回家前我有先把色色的東西全部裝成一袋，一回家馬上收到房間哈哈哈，我家比較保守，看到的話可能不是像妳媽媽那種反應了」。