美國將中國列為「非法拘禁」國家　陸使館反駁：美國才是

▲美國國務院19日將中國大陸列入「美國人面臨高非法拘禁風險國家」名單。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據美媒報導，美國國務院19日將中國大陸列入「美國人面臨高非法拘禁風險國家」名單。對此，中國駐美大使館怒斥，「最適合無理拘禁這個標籤的，不是其他國家，正是美國自己。」

據《觀察者網》報導，美國總統拜登（Joe Biden）7月19日簽署行政命令，要「打擊世界各地的人質劫持和非法拘留」問題，美國國務院同日並發布將中國列入「美國人面臨高非法拘禁風險國家」名單。

行政令中，拜登稱，全美應當重視美國人在海外「被劫持、非法拘禁」的緊迫情況。他表示，「此類令人發指的行為對美國國家安全、外交政策以及經濟構成非同尋常的威脅。」

美國國務卿布林肯稱，「我們將繼續不懈努力，讓被扣為人質或被非法拘留的美國人與親人團聚。」

行政令簽署後，美國國務院迅速跟進，在對各國的旅行建議中，引入一個新的風險提示指標。如果美國政府認為旅行至該國的公民有被非法拘禁或劫持的風險，則給該國打上「D」（拘禁的英文首字母）的提示標籤。與中國一起被美國政府列入這個所謂「高風險國家」 名單的還有緬甸、伊朗、北韓、委內瑞拉和俄羅斯。

對此，中國駐美大使館回應稱，這恰恰是美國政府自身的「可恥履歷」（disgraceful track record）。

中國駐美大使館表示，在美墨邊境，一個個家庭被強行拆散、美軍還在伊拉克的阿布格雷監獄「虐待囚犯」，不一而足。

大使館發言人劉鵬宇表示，「最適合無理拘禁這個標籤的，不是其他國家，正是美國自己（suits the US better than anyone else）。」