她酸陳建仁任陳時中主委好比國父銅像　「還不如找蔡英文票更多」

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前公布競選團隊成員，前副總統陳建仁擔任競選總部主委，被外界視為「總統級」團隊。不過，國民黨台北市議會黨團書記長秦慧珠20日認為，陳建仁不熟台北市，不禁令人懷疑，誰看到他會想投給陳時中？畢竟大家看到國父銅像，也不會因而支持國父信仰，陳建仁在團隊裡毫無實質功能，還不如找來總統蔡英文。

陳時中日前召開「市長競選團隊公布記者會」，宣布由陳建仁擔任競選總部主委，立委吳思瑤擔任競總總幹事；立委何志偉、高嘉瑜和林昶佐出任競總副主委兼分區總督導；發言人由立委林楚茵、莊瑞雄擔綱；立委管碧玲擔任政策小組總召集人，政策小組下設「中央政策平台」及「議會政策平台」，前者包括立委吳玉琴、洪申翰、范雲，後者則由資深台北市議員周威佑擔任召集。

由於競選總部主委陳建仁曾任副總統，更顯民進黨欲拿下台北市執政權決心。陳建仁不只擔任過副總統，也是一名長期致力於流行病學研究的學者，專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生及預防醫學，曾任台灣大學公共衛生研究所長、流行病學研究所創所所長、公共衛生學院院長、中研院副院長等，他一直到卸任副總統後，2021年才加入民進黨。

陳時中說，民進黨在台北市有非常堅強的市議員團隊，再加上陳建仁領導以及智庫內幾乎是最強的黨籍立委，他一定會訂定出最好的願景及政策。

對此，秦慧珠接受媒體訪問時表示，陳建仁不熟台北市，不禁懷疑誰看到陳建仁就想投給陳時中？就好比大家看到國父銅像，也不會因此支持國父信仰；因此，陳建仁在競選團隊裡的定位僅有象徵意義，沒有任何實質功能，不如擺上蔡英文，她的選票還比陳建仁多。