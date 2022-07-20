▲ 18日衛福部長交接典禮，由左至右為陳時中、行政院秘書長李孟諺、新任衛福部長薛瑞元。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部18日舉行交接典禮，民進黨台北市長參選人陳時中正式卸下部長及防疫指揮官，但媒體人黃揚明發現，該儀式的司儀為民視女主播，而得標6709萬餘元「防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案」的三家公司，其一就為民視。黃揚明說，疾管署有必要說清楚，這場儀式是否使用防疫特別預算，畢竟使用公帑為已被政黨提名的參選人造勢，已非單純行政不中立問題，更露出了執政黨挾國家機器、防疫預算助選的難看吃相。

「指揮官交接是否動用特別預算？疾管署該說清楚。」黃揚明19日晚間在臉書表示，2021年12月24日，衛福部疾管署決標了今年度（2022年）的「防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案」，這筆標案共2901萬元的預算全數來自防疫特別預算，由「民視文化」（即為民視）、「民意傳播顧問公司」、「凱絡媒體公司」各以967萬得標。

黃楊明解釋，上述三家公司在2020年12月就得標2021年度的「防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案」，因此獲得優先續約權利。

接著，黃揚明指出，今年4月爆發Omicron疫情後，5月6日疾管署將該媒體採購標案進行第1次契約變更，將預算由2901萬元增加至6709萬餘元，也全數由防疫特別預算支出，而3家公司的得標金額增為民視文化2420萬餘元、民意傳播顧問公司2337萬餘元、凱絡媒體公司1950萬餘元。

黃揚明說，巧合的是，18日防疫指揮中心那場突兀至極、擺明為陳時中造勢的交接儀式，首次登場的女主播司儀就是前述防疫媒體集中採購標案的得標廠商之一：民視集團下民視新聞台的女主播。

黃揚明認為，疾管署有必要說清楚，這場交接儀式是否使用了防疫特別預算，或是任何公帑支付女主播的司儀費用，畢竟，使用公帑為已被政黨提名的參選人造勢，已經不是單純行政不中立的問題，更露出了執政黨挾國家機器、防疫預算助選的難看吃相。

對於中央流行疫情指揮官中心發言人莊仁祥回覆此案並未針對問題回答，黃揚明強調，「我要問的不是找不找外部主持人，而是有沒有動用公帑？若有，費用從哪裡出？且是否與媒體溝通行銷標案有關？」