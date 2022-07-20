手搖飲店員「跪求包容」忙翻了！一票不挺　見1關鍵勸：離職

▲手搖飲是許多人心目中的消暑聖品。（示意圖／unsplash）

實習記者徐羽彤 ／綜合報導

夏天到了，幾乎人手一杯解渴又消暑的飲料，但對這位手搖飲店員來說，卻開心不起來。就有員工在Dcard吐苦水，「我們真的很盡力，在用最快的速度做飲料了」，希望消費者可以多一點包容，別一直催店員。但貼文底下留言卻逆風，點出問題所在，很直接地批評，「為什麼要客人體諒你啊？」

這位店員在Dcard發文，「可以對飲料店店員多一點包容嗎？」說他們店近期很多人離職，所以人手不足，一個班只會有2個店員，其中一人要在前場趕做飲料、幫客人點單；另一個人則是在後場煮茶、備料。當飲料杯數一多，他都有告知客人要等一段時間，但還是常常被反應，「我的飲料還沒好嗎？如果還沒做可以退我錢嗎」、「可以先做我的嗎？我趕時間欸」等抱怨。

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這讓原PO很是委屈，「想告訴各位來買飲料的客人們，我們真的很盡力，在用最快的速度做飲料了」，在杯數真的很多的時候，他出單時還會特意跟客人說一聲「不好意思，讓您久等了」，「我在說這一句的時候，真的十分滿分的真心。」想到曾有客人因為等很久，直接客訴，他就覺得心真的很累，「懇請大家多多包容我們了。」

▲飲料店排隊人潮絡繹不絕。（示意圖／unsplash）

貼文一出，不少人紛紛留言打氣，「同樣身為飲料店員工，我們店晚班只排我一個人，真的快累死」、「做過餐飲內場，用餐巔峰時段壓力真的很大」、「辛苦了，我做服務業也完全能理解你們」、「看到人多要買就等，不然就不要買，等沒多久就在該該叫的，真的是讓人白眼翻不完。」

不過，也有網友點出1問題，認為原PO不該請客人體諒，「做不出來，應該是老闆要多安排人手吧？怎麼是反過來要求客人體諒」、「有一個最快解決的方式：離職。不要妄想客人會體諒你」、「可以包容，但不是每一個人都一定要包容；有些人就真的趕時間，他們的感受就是真的等很久，他不會管你老闆是不是員工不夠，因為那是你們店家的事情。」