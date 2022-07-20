從英文名就能看出個性？她喊「這名字」很討人厭　網秒想到2人

▲網友討論叫「Amber」的都很討人厭。（圖／翻攝自Instagram／amberheard、hcamber72）

實習記者楊欣倫／綜合報導

幾乎每個人都會有一個屬於自己的英文名字，不論是家長取的、上英語課時老師取的，或是長大之後自己改的英文名，在生活中或是職場上都能方便別人稱呼。近日就有不少網友討論取什麼樣英文名字的人很討人厭，其中「1常見女性名」頻頻被點名。

原PO在《Dcard》以「叫Amber的人都好討人厭喔」為題發文說，她身邊有2、3個叫Amber的都超級惹人厭，自己本來很喜歡這名字。

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留言區許多網友表示贊同，「前一份工作主管就叫Amber，超愛莫名其妙罵人」、「我遇到的Amber也很討人厭，分組雷包還沒朋友」、「我朋友Amber直接出賣我」、「​​Amber真的是八成都母湯」、「Amber都很愛耍大牌」、「我也遇過主管叫Amber也很機車」、「剛好有個很討厭的人叫Amber」。

也有網友緊跟時事提出知名的「Amber」，例如最近剛打完誹謗官司的強尼戴普（Johnny Depp）前妻安柏赫德（Amber Heard），以及被YouTuber「台南Josh」控訴家暴的前妻Amber，「會不會拉屎在桌上」、「台南Josh表示心有戚戚焉」、「台灣的安柏和美國的安柏」。

▲演員安柏赫德（Amber Heard）。（圖／翻攝自Instagram／amberheard）

還有網友提出自己覺得討人厭的英文名字，「我比較不喜歡Vivian」、「我遇到幾個叫Jenny的都好討厭」、「個人最不喜歡遇到Angel，有點自以為是跟自戀傾向」、「我也遇過蠻多叫Sandy的討厭鬼」、「我從幼稚園開始就跟Peggy過不去」、「我怎麼覺得叫Ivy的比較難相處」、「我遇到的Albee都很做作」。

不過也有網友認為，台灣人會取的英文名字就這幾個，跟星座的道理一樣，用的人多自然也會有個性不好的人取一樣的名字，才會造成「這個名字的人很討厭」的現象，不能以英文名來評判一個人。原PO後來也表示自己發這篇文只是在閒聊，要大家不要認真到罵人。

美國社會安全局先前整理出西元1922年至2021年間美國男女的「菜市場名」，男性前三名分別是James（詹姆士）、Robert（羅伯特）、John（約翰），皆有400多萬人使用；女性前三名分別是Mary（瑪莉）、Patricia（派翠西亞）、Jennifer（珍妮佛），其中取名Mary的女性人數超越亞軍Patricia一倍，至於取名Amber的美國女性人數排名則是第86名。