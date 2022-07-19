　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他指蔣萬安是「長不大的石頭雞」　民調老停在35％上下

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

2022九合一大選倒數四個月，台北市長選戰已形成「三腳督」局面，根據《ETtoday新聞雲》最新民調，針對20歲以上台北市民，蔣萬安支持度35.2％，領先陳時中的29.9％及黃珊珊的25.9％。對此，前國大代表黃澎孝19日表示，黃珊珊和陳時中和的支持度，都有所消長變動，唯獨蔣萬安的支持度，卻老是停留在35％上下，儼然成為長不大的「石頭雞」。

《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，台北市長選情緊繃，蔣萬安支持度35.2％，領先陳時中的29.9％及黃珊珊的25.9％。黃澎孝在臉書上發文說，「我媽喜歡養母雞下蛋，常提醒我們玩橡皮筋別彈到雞舍，以免母雞啄進胃囊無法消化，會變成怎麼喂食都養不大的『石頭雞』」，並將民調老是停留在35％上下的蔣萬安比喻成「長不大的石頭雞」。

對於北市選情，黃澎孝認為，由歷次民調可見：自從去年11月，蔣萬安的支持度達到39.7% 的最高點後，一路下滑到今年4月的35.0%；6月雖稍有成長為35.5%，但7月則又落到35.2%。由於那零點幾的微幅的變動，都是在民調的誤差值範圍內。因此，「一般解讀蔣萬安的支持度，35%成了他的成長瓶頸，就像『石頭雞』一樣，老是長不大。」

而黃珊珊民調逐漸回溫，黃澎孝補充，黃珊珊2021年9月的支持度僅10.7%，到了今年4月，蔣萬安掉到35%開始，她的民調卻爬上了20.7%，然後6月衝到28.8%、7月則稍滑落到25.9%。黃澎孝說，此民調也意謂，「當蔣萬安一直徘徊在35%前後，黃珊珊卻已坐穩了20%的『斃蔣』門坎。」

黃澎孝指出，蔣萬安感受到黃珊珊的威脅後，將矛頭指向黃珊珊，抓住北投和饒河夜市接連跳電的機會，喊話北市府和中央不要互踢皮球，應盡速解決松湖變電所問題。「沒想到黃卻回嗆蔣萬安中了『台電的計』，凸顯出根本蔣是個『台北市政門外漢』，黃用詞之精準辛辣，實不愧律師本業，這對蔣侮辱性極大，傷害性更不小。」

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
台南離奇車禍！廂型車突暴衝　女遭撞重傷身亡
她穿丁字褲「彎腰埋入洗衣機」哥看光下體！網曝真實反應…超展開
連靜雯陷「Bruce」愛情攻勢遭詐　警搜索「水房」畫面曝
北市隨機攻擊男落網！狂毆女師+吐口水　逃7天在這裡栽了
饒舌天王爆「藏大麻被捕」　警方文件曝光
下班帶傘！18縣市豪大雨特報　明天「1時段」雨彈再度開炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍入籍新北！完備參選資格　選擇落腳板橋有這些原因

他指蔣萬安是「長不大的石頭雞」　民調老停在35％上下

人設曖昧？　詹為元駁斥：綠營打口水戰時蔣萬安做了「這些事」

林佳龍、陳時中競選團隊出爐　他笑：到底多弱要靠那麼多人疊起來

王世堅批蔣萬安未監督台電　再不做事「政策全變海市蜃樓」

民調回溫！蔡英文滿意度站上5成大關　陳時中防疫成績維持65分

綠黨坦言2020年自身努力不夠　攜手台聯採行選區提名合作

「民進黨執政才讓台灣有了言論自由」　基進地方主委駁大綠霸凌小綠

美國前國防部長給台灣4建議　「義務役期延長1年以上」

喬友大樓惡火釀4死20傷悲劇　監察院通過糾正彰化縣政府

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

小肥貓神破解自動餵食器　狂按鈕享受「乾乾吃到飽」

林佳龍入籍新北！完備參選資格　選擇落腳板橋有這些原因

他指蔣萬安是「長不大的石頭雞」　民調老停在35％上下

人設曖昧？　詹為元駁斥：綠營打口水戰時蔣萬安做了「這些事」

林佳龍、陳時中競選團隊出爐　他笑：到底多弱要靠那麼多人疊起來

王世堅批蔣萬安未監督台電　再不做事「政策全變海市蜃樓」

民調回溫！蔡英文滿意度站上5成大關　陳時中防疫成績維持65分

綠黨坦言2020年自身努力不夠　攜手台聯採行選區提名合作

「民進黨執政才讓台灣有了言論自由」　基進地方主委駁大綠霸凌小綠

美國前國防部長給台灣4建議　「義務役期延長1年以上」

喬友大樓惡火釀4死20傷悲劇　監察院通過糾正彰化縣政府

外資賣23.66億砍金融股、買進航空雙雄　三大法人賣超19.84億

一夜來4次！科技男激戰3天「下面慘了」　半夜急奔急診

温貞菱「每天跳繩2000下」反增重3KG！　關鍵一指數降⋯連教練都會怕

SONY BRAVIA 2022年系列價格不漲　影音平台300部電影免月費隨你看

南投家暴防治宣導　戶外音樂會8月底登場

心痛「八點檔一姐」遭詐3千萬　吳淡如1招識破陷阱：大銀行都不行

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營　助職涯探索增加職場競爭力

4年前奧運2連霸就想退役！腳傷是原因　羽生結弦：不會捨不得

渣男「同事聚餐帶小三」狂放閃！全場傻眼　老司機1招：血流成河

桃園+2487　鄭文燦：7／22再開26處社區接種站

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

政治熱門新聞

陳時中參選變拜票王！外界三大質疑「弱點攻擊」

吳欣岱批林佳龍「道歉了」！鬼才阿水：聽不進去就不說了

美國前國防部長給台灣4建議：義務役期延長1年以上

林佳龍稱當選第一件事要公布恩恩案資料　侯友宜回應了

沒放在心上！林佳龍：希望基進年輕人繼續批判

快訊／陳時中明公布「總統級」競選團隊　陳建仁任競總主委

林佳龍接受道歉！李雨蓁：對基進很照顧

兵役延長、教召更硬　美國前防長：讓華府看到台灣自我捍衛

高嘉瑜上台秒下台！出席陳時中記者會詭異畫面曝光　缺席會後大合照

快訊／基進黨解除張博洋職務​！　林靖堂「等民進黨自爆」被調職​

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

綠戰術「捧黃珊珊殺蔣萬安」　他分析民調：陳時中完了

范雲、林昶佐入陳時中選辦　國民黨：重組3+11台北隊

陳建仁：陳時中是「世界性防疫英雄」

更多熱門

相關新聞

人設曖昧？他駁斥：綠營打口水戰時蔣萬安默默做事

人設曖昧？他駁斥：綠營打口水戰時蔣萬安默默做事

資深媒體人蔡詩萍批評國民黨台北市長參選人蔣萬安「對手已經起跑，沒時間在人設上曖昧」。對此，蔣萬安表示自己沒有人設，就是呈現最真實的自己。市議員參選人詹為元也強調，蔣萬安不單靠包裝、行銷來打選舉，他的人設就是「實在」。

王世堅批蔣萬安未監督台電　再不做事「政策全變海市蜃樓」

王世堅批蔣萬安未監督台電　再不做事「政策全變海市蜃樓」

快訊／黃珊珊「雙城論壇不宜中止」：兩岸唯一官方往來平台

快訊／黃珊珊「雙城論壇不宜中止」：兩岸唯一官方往來平台

陳佩琪為「夫人干政」 開嗆！　蔣萬安：我太太是獨立自主的女性

陳佩琪為「夫人干政」 開嗆！　蔣萬安：我太太是獨立自主的女性

陳時中保綠營基本盤　蔣萬安呢？

陳時中保綠營基本盤　蔣萬安呢？

關鍵字：

黃珊珊蔣萬安石頭雞黃澎孝

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面