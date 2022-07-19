他指蔣萬安是「長不大的石頭雞」　民調老停在35％上下

▲台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

2022九合一大選倒數四個月，台北市長選戰已形成「三腳督」局面，根據《ETtoday新聞雲》最新民調，針對20歲以上台北市民，蔣萬安支持度35.2％，領先陳時中的29.9％及黃珊珊的25.9％。對此，前國大代表黃澎孝19日表示，黃珊珊和陳時中和的支持度，都有所消長變動，唯獨蔣萬安的支持度，卻老是停留在35％上下，儼然成為長不大的「石頭雞」。

《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，台北市長選情緊繃，蔣萬安支持度35.2％，領先陳時中的29.9％及黃珊珊的25.9％。黃澎孝在臉書上發文說，「我媽喜歡養母雞下蛋，常提醒我們玩橡皮筋別彈到雞舍，以免母雞啄進胃囊無法消化，會變成怎麼喂食都養不大的『石頭雞』」，並將民調老是停留在35％上下的蔣萬安比喻成「長不大的石頭雞」。

對於北市選情，黃澎孝認為，由歷次民調可見：自從去年11月，蔣萬安的支持度達到39.7% 的最高點後，一路下滑到今年4月的35.0%；6月雖稍有成長為35.5%，但7月則又落到35.2%。由於那零點幾的微幅的變動，都是在民調的誤差值範圍內。因此，「一般解讀蔣萬安的支持度，35%成了他的成長瓶頸，就像『石頭雞』一樣，老是長不大。」

而黃珊珊民調逐漸回溫，黃澎孝補充，黃珊珊2021年9月的支持度僅10.7%，到了今年4月，蔣萬安掉到35%開始，她的民調卻爬上了20.7%，然後6月衝到28.8%、7月則稍滑落到25.9%。黃澎孝說，此民調也意謂，「當蔣萬安一直徘徊在35%前後，黃珊珊卻已坐穩了20%的『斃蔣』門坎。」

黃澎孝指出，蔣萬安感受到黃珊珊的威脅後，將矛頭指向黃珊珊，抓住北投和饒河夜市接連跳電的機會，喊話北市府和中央不要互踢皮球，應盡速解決松湖變電所問題。「沒想到黃卻回嗆蔣萬安中了『台電的計』，凸顯出根本蔣是個『台北市政門外漢』，黃用詞之精準辛辣，實不愧律師本業，這對蔣侮辱性極大，傷害性更不小。」