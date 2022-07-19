疫後健康　嘉藥USR持續陪伴銀髮長輩

▲嘉南藥理大學USR計畫團隊，與台南市立醫院中醫部醫生合作，前往高雄市阿蓮區阿蓮里社區，與當地銀髮長輩分享衛教資訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學USR「營造Alia(e)n宜居地」計畫團隊，與台南市立醫院中醫部醫生合作，於19日前往高雄市阿蓮區阿蓮里社區，與當地銀髮長輩分享「新冠肺炎癒後保養」、「猴痘的預防」等衛教資訊，並進行健康存摺APP、視訊門診體驗，讓長輩們也能透過手機等掌握衛教資訊，生活健康又安心。

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隨著疫苗普及，台灣也慢慢走向與病毒共存的生活，視訊門診使用率也隨之提升，但對銀髮長輩們來說，還是很陌生，而與長輩們息息相關的健康存摺APP更有待推廣，因此嘉藥USR團隊特別以這兩項主題來舉辦體驗活動，並且邀請台南市立醫院中醫部張維麟中醫師，來與長輩們談談「新冠肺炎癒後保養」，以及由病毒引起的人畜共通傳染病「猴痘的預防」等進行相關衛教，讓長輩可以了解疫情最新資訊、免除心中的恐慌。

高雄市阿蓮區阿蓮里黃靖娟里長表示，疫情期間長輩們都不敢出門，也不知道如何使用手機查找健康資訊，心中總充滿疑問與恐懼無處詢問，此次特別與嘉藥合作開辦健康存摺APP應用及流行病學議題，藉由此次活動宣導相關知識，給予在地居民正確資訊，降低疫情帶來的焦慮。

嘉藥副校長兼研發長張翊峰表示，嘉藥USR計畫深耕育成阿蓮社區為示範場域，110年拓點至南蓮、崗山、石安社區，也增加石安、青旗(失智關懷據點)、玉庫等3個照顧關懷據點，將遠距醫療諮詢、健康促進活動及志工培力系列課程推廣到各社區。該校相當感謝阿蓮里里民們對嘉藥的信任，也感謝這次參與社區宣導的台南市立醫院中醫部醫師協助，帶來正確專業的醫療資訊，達到衛教與活動辦理的目的。