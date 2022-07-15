【廣編】世界級代表座「OSIM減壓養身椅」再創養身巔峰　獻給全天下父親

▲健康是最好的禮物，養身是最好的祝福！今年父親節，就帶爸爸來OSIM免費「AI壓力檢測」及「深呼吸訓練按摩」，還有機會抽中OSIM護眼樂(市價3,280元)，快邀請爸爸入座，一邊享受養身減壓的舒適感，一邊體驗置身超跑的快感！

【廣編特輯】

圖、文／OSIM提供

OSIM不斷突破、創新，向來對美學更具獨厚堅持，「OSIM減壓養身椅」外型設計攜手法拉利、瑪莎拉蒂國際義大利設計巨擘「Pininfarina (賓尼法利納)」，顛覆設計思維，透過流線彎月設計，彷如義大利超跑的流線美學，在每一個細節處彰顯生活品味，打造精品質感的養身美學！更主張將按摩椅提升到健康照護的層次，更要藉由數據化「AI壓力指數」監測掌握健康，與美國史丹佛醫學博士攜手合作，先監測「壓力指數」再提供由日本整脊按摩大師佐藤毅設計「客製化人手按摩享受」，精準符合個人需求，「OSIM減壓養身椅」打造業界唯一歐美日國際級三大師聯手鉅作，開創養身巔峰。

OSIM知道，忙碌現代人每日面臨著各種挑戰，承受無數的壓力，因此「OSIM減壓養身椅」特別與美國史丹佛大學醫學博士-Thomas Burdon合作，開發出業界唯一「AI壓力監測」科技，透過座椅兩側扶手上的生物傳感器，依據年齡、性別、身高、體重、心率、呼吸頻率與心率變異性等 7 項變項數值，藉由大數據分析演算出「壓力指數、心率、呼吸頻率」，還能監測、追蹤，用數字忠實傳達身心的緊繃程度，再提供客製化的「減壓按摩程式」和「放鬆音樂」，讓各種壓力都能消之無形。