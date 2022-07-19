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大陸 大陸焦點 特派現場

菜刀「拍蒜就斷」還想教育消費者！張小泉認錯：5年內斷刀免費換

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸老字號菜刀品牌「張小泉」日前被投訴菜刀「拍蒜頭就斷」之後，又被挖出總經理夏乾良曾在受訪時大談「消費者教育」，稱「學了幾十年切菜都是錯的，所有米其林廚師都不是這樣切。」夏乾良的言論很快令「張小泉」遭到新一波炎上，為了平息眾怒，他18日緊急在微博上道歉，並發出「斷刀召集令」，只要5年內斷裂的刀具，都可免費更換一把新刀。

「張小泉」日前被消費者投訴菜刀一拍蒜頭就斷成兩截，客服接獲投訴之後，不只不讓消費者退換貨，還回覆菜刀本來就不能拍蒜頭，是用來切菜的。事件很快在網路上引起大量討論，許多網友都對菜刀不能拍蒜頭一事感到難以理解，揚言抵制「張小泉」。

▼消費者用菜刀拍蒜就斷裂，向客服投訴。（圖／翻攝微博）

▲▼陸老字號菜刀「拍蒜頭」斷兩截！客服：刀是用來切的「不能拍蒜」。（圖／翻攝微博）

更有網友在網路上挖出今年3月「張小泉」總經理夏乾良受訪的影片，他在影片中大談「消費者教育」，稱「學了幾十年切菜都是錯的，所有米其林廚師都不是這樣切。」

夏乾良的相關發言很快令「張小泉」遭到新一波的出征，嚇得夏乾良趕快在微博上發出了道歉影片，強調影片是非常久以前拍的，而且只是部分內容，大家對他有極大誤解。

▼「張小泉」總經理夏乾良過去受訪的影片引發新一波炎上。（圖／翻攝微博）

▲▼菜刀「拍蒜就斷」還想教育消費者！張小泉認錯：5年內斷刀免費換。（圖／翻攝微博）

夏乾良還向消費者發出「斷刀召集令」，只要5年內斷裂的刀具，包括「張小泉品牌」及指定同行品牌，「張小泉」都會免費更換一把類似款式、類似價值的新刀。

夏乾良並強調，公司從消費者回饋中發現自身品牌管理、產品管理、售後服務等存在的諸多問題，「我們一定不會回避，努力研發更好更適合中國消費者的產品。」

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關鍵字：

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