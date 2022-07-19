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社會 社會焦點 保障人權

獨／李鴻淵殺人前一天拜太子爺！身穿迷彩褲...廟祝曝驚人內幕

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲李鴻淵犯案前一天到紫雲宮參拜。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投草屯康建生技公司4死1傷槍擊命案，兇嫌李鴻淵逃逸20小時後在台中市中清路某養生館遭逮。李住所附近有一間奉祀太子爺的紫雲宮，廟祝說，在他任職的5個多月中完全沒有看過李男，但在本農曆月的初一、十五（案發前一日），卻見他身穿迷彩褲到廟裡拜拜，讓他印象深刻，現在想來，李恐是在犯案前感到慌張，才會「臨時抱佛腳」求個心安，如今犯下如此惡行，令人心寒。

南投縣草屯鎮雙冬里紫雲宮，草創於清朝乾隆年間（西元1789年），初期在地鄉親集資茅草蓋茅屋，做為奉祀太子爺之所，至道光年間首度翻修、咸豐二年再度整修；到了光緒十二年，村民決議重建廟宇，將茅草屋改建為土确厝，起了正殿、右廟室，直到民國53年又一次改建，至民國55年完竣落成，成為現在模樣。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲紫雲宮奉祀太子爺。（圖／記者白珈陽攝）

游姓廟祝說，他今年2月間到紫雲宮任職，到職之後從未見過李鴻淵出現在廟裡，然而在這個農曆月的初一、十五（國曆6月29日、7月13日），卻看到李身穿迷彩褲、提著水果到廟裡參拜，因在地居民鮮少有穿軍服的習慣，故看到李穿著迷彩褲，讓他印象很深。

游姓廟祝表示，李嫌並無信仰，卻在犯案前求神拜佛、以求安定心神，且是在第二次拜拜的隔一天，就如凶神惡煞般犯下血案，害得被害人從此與家人天人永隔。

本起凶殺案發生在14日下午，兇嫌李鴻淵先是在農場資材室，以手銬將公司創辦人賴敏男的胞弟賴鋕卿，與園藝課長劉慶杉2人反手銬住，將其槍殺，隨後再等到下班時間闖入公司，接連將賴敏男、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

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