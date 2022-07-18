證人之一遭押廁所未被殺！兇手放過康建廠長　動機恐非8年舊怨

▲▼李鴻淵被逮。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投康建生技公司14日晚間發生槍擊案，離職員工李鴻淵闖入公司對5人行刑式槍殺，檢警調查後起因於8年前被指控的殺人未遂案，因此對該案出庭證人心生歹念憤而犯下殺機，不過賴家人今天指出，當年有出庭作證的劉姓廠長當天也被押進廁所裡，若是為報宿怨但為何沒殺劉？因此懷疑殺人動機應非只是8年前的宿怨。

回顧案發當時，李鴻淵14日下午在康建生技公司埋伏許久，先是在第一命案現場為距離工廠228公尺的園藝資材室，以手銬將公司創辦人賴敏男的胞弟賴鋕卿，與園藝課長劉慶杉2人反手銬住，便拿著劉慶杉的手機打電話要賴敏男前往農場資材室，表明有事情要找他請賴過來農資室，不過正巧因為賴敏男有訪客而未前往。

▲▼南投康建生技槍擊4死1重傷，第一現場農資室。（圖／ETtoday資料照）

未料，李鴻淵竟將反手被銬住的賴鋕卿與劉慶杉2人一人一槍，讓2人當場爆頭，隨後再趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

案發至今進入第5天，今（18）日家屬在命案現場舉行超渡法會，有家屬親人出面指出，被押進廁所的人當中，劉姓廠長也是當年李鴻淵被控殺人未遂案中，有出庭作證的6人之一，其中除了3名員工外，包括負責人賴敏男（81歲）、死者園藝課課長劉慶杉（60歲）、死者女會計張嘉綺（45歲）全遭到槍擊。因此認為，李鴻淵若是為報宿怨，為何把劉姓廠長等人押進廁所，卻未對他下毒手？希望檢警能突破李的心防、和盤托出真正的殺人動機。

▲南投康建生技槍擊4死1重傷，家屬現身舉辦超度法會。（圖／記者高堂堯攝）