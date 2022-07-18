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獨／康建生技暫時停業！「關鍵2人物」1死1重傷　70員工留職停薪

▲▼康建生技公司。（圖／記者許權毅攝）

▲公司2關鍵1死1重傷！康建生技即起暫時停業，70員工留職停薪。（圖／記者許權毅攝）

突發中心／台北報導

南投草屯康建生技公司遭李鴻淵行刑式槍決，造成4死1傷，其中包括公司靈魂人物、也是創辦人賴敏男以及掌握財務關鍵的總會計賴彥予，也就是賴敏男的女兒。康建生技18日中午為死者舉辦祈福法會，到晚間6點30分結束。康建內部人員也透露，因靈魂人物賴博士還昏迷不醒，康建即日起暫停營業，廠內70名員工將留職停薪。

▲▼南投康建4死血案，18日舉行超渡法會。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投康建4死血案，18日舉行超渡法會。（圖／記者高堂堯攝）

這起震驚社會的命案發生在7月14日下午，兇嫌李鴻淵走進康建生技的農業資材室，先制伏賴敏男的弟弟賴鋕卿，以及園藝課長劉慶杉，將兩人反銬在併排的椅子上，再轟頭擊斃2人，兩大灘鮮血從屋內流至屋外。

隨後李鴻淵趁下班大門開啟之際，騎乘劉慶杉的機車衝進康建，再持槍朝賴彥予、會計主任張嘉綺以及賴敏男頭部射擊，造成賴彥予、張嘉綺當場慘死，其中賴敏男重傷昏迷，現在人還在加護病房。

▲▼康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男。（圖／民眾提供）

▲康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男目前人還在加護病房昏迷中。（圖／民眾提供）

內部人員透露，雖然牛樟芝的技術人員都沒有受傷，但靈魂人物賴博士現在昏迷不醒，加上財務大臣、總會計賴彥予以及會計主任張嘉綺都已死亡，決定即起暫停營業，等到賴博士醒來，再決定下一步該怎麼走。

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