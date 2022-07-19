　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／還原4死血案第2現場！李鴻淵雙槍放生4口　冷血殺人順序曝

▲李鴻淵騎車進入康建生技，再雙手持槍直衝創辦人辦公室轟斃賴彥予。（圖／ETtoday製圖）

▲李鴻淵騎車進入康建生技，再雙手持槍直衝創辦人辦公室轟斃賴彥予。（圖／ETtoday製圖）

突發中心／台北報導

南投草屯康建生技爆發4死1傷血案，兇嫌李鴻淵是離職員工，疑因8年來對康建高層與員工有太多恩怨，14日下午先在資材室開槍轟斃園藝課長劉慶杉，賴敏男的弟弟賴鋕卿，再騎車衝進康建生技，雙手持槍走進辦公區，將劉姓廠長跟2名訪客、1名外勞趕進廁所，之後再持槍殺死賴敏男的女兒賴彥予、會計主任張嘉綺，並在搏鬥過程中，對賴敏男開了2槍，其中1槍擊中頭部，造成賴敏男頭部重創送醫昏迷。

▲▼拿舊槍擊斃4人，台中資深刑警認為，李鴻淵行情不好，不是個咖。（圖／ETtoday資料照）

▲李鴻淵手持雙槍走入辦公室擊斃2人。（圖／ETtoday資料照）

知情人士表示，當天有3名訪客到康建生技拜訪，其中一人與賴敏男在後門吸菸區抽菸，李鴻淵在下班時間進入辦公區，先在樓梯口遇到劉姓廠長以及2名訪客、外勞，威嚇4人將手機交出後再關進廁所，強調「進廁所就不會死」。

▲▼南投康建4死血案，18日舉行超渡法會。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投康建4死血案，廠方18日為死者舉行超渡法會。（圖／記者高堂堯攝）

李鴻淵將4人關進廁所後，手持雙槍直接走到最角落、賴彥予及賴敏男共用的辦公室，關門後在密室對著賴彥予頭部開槍，賴彥予發出淒厲叫聲引起其他員工注意。

由於當天下午賴彥予曾經提過身體不舒服，想到2樓休息室休息，當時在外準備下班的會計主任張嘉綺和2名員工聽到賴彥予尖叫聲，以為她在2樓出事，3人全衝上樓，張嘉綺發現樓上沒人又火速衝下樓，沒想到碰上李鴻淵，遭到李朝頭部開了一槍，張嘉綺身亡倒在血泊中。2名上樓的員工在樓上看見李鴻淵身影，嚇得不敢出聲，趕緊將自己反鎖在休息室。

▲▼康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男送醫時摸頭。（圖／民眾提供）

▲康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男頭部中彈，被緊急送醫，中彈後還頻頻摸頭。（圖／民眾提供）

李鴻淵行兇過程中，在外面抽菸的賴敏男聽到槍聲及尖叫聲，回頭發現辦公區有異狀，遂衝進辦公區與李鴻淵搏鬥。賴敏男雖然高齡81歲，但注重養身之道、幾乎天天練舉重的他，氣力不輸小他20多歲的李鴻淵，雙方在辦公室扭打，期間李連開兩槍，其中一槍射穿辦公室玻璃，另一槍擊中賴敏男頭部。而與賴敏男一同衝菸的另一名訪客嚇得跳上車，衝到950公尺外的雙冬派出所報案，警方獲報後也荷槍實彈趕到場，並將重傷的賴敏男送醫。

獨／賴敏男女兒「一轉念」遇死神！見殺手驚聲尖叫　下秒遭爆頭亡

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好　這4人遭格殺原因曝

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前法庭當證人　僅說「6個字」逃死

獨／康建生技暫時停業！「關鍵2人物」1死1重傷　70員工留職停薪

 

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了
桃捷「7天定期票」推5折優惠！　限時開賣
收到一堆「有急事找你」簡訊？ 　NCC有對策：三不五要
房租一口氣漲2.5萬！　27年老店被迫收攤
燒烤店老闆99％撞臉張國榮！　一模一樣網淚：哥哥回來了
7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　下秒爆哀號
Amber輸了！人夫被家暴「比台南Josh還慘」　結局網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了

孫安佐確定無責！在美製槍案高院不受理　檢方未上訴而確定

拐國中女嘿咻！狼師「射後不理」撇：我沒用在裡面　逞慾下場超慘

遭煙火哥騷擾近3年還被誣惡鄰　她心力交瘁：一個車禍害得家破人亡

上國道未繫安全帶！惡男不滿被開單...打R檔「催落去」撞紅斑馬

謊報志工誤餐費、講師費　桃園里長伯夫妻涉貪下場曝

2男240萬買虛擬幣　交易後2同夥搶回現金！衝機場落跑前落網

約16歲嫩妹壞壞！興沖沖帶跳蛋繩索開戰　他男友帶刀衝進秒軟了

快訊／國3北上17.5K嚴重車禍「多車相撞」　現場塞爆了

獨／還原4死血案第2現場！李鴻淵雙槍放生4口　冷血殺人順序曝

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了

孫安佐確定無責！在美製槍案高院不受理　檢方未上訴而確定

拐國中女嘿咻！狼師「射後不理」撇：我沒用在裡面　逞慾下場超慘

遭煙火哥騷擾近3年還被誣惡鄰　她心力交瘁：一個車禍害得家破人亡

上國道未繫安全帶！惡男不滿被開單...打R檔「催落去」撞紅斑馬

謊報志工誤餐費、講師費　桃園里長伯夫妻涉貪下場曝

2男240萬買虛擬幣　交易後2同夥搶回現金！衝機場落跑前落網

約16歲嫩妹壞壞！興沖沖帶跳蛋繩索開戰　他男友帶刀衝進秒軟了

快訊／國3北上17.5K嚴重車禍「多車相撞」　現場塞爆了

獨／還原4死血案第2現場！李鴻淵雙槍放生4口　冷血殺人順序曝

iPhone無孔化第一步？分析師：蘋果可能推無SIM卡槽iPhone 14

《聲林3》冠軍「親弟身份曝光」！　24歲打進職棒：他很酷

柯震東「初體驗」遇上溫柔姐姐引導　「處男轉大人」寫實過程曝光

台積電員工9大福利曝光！全場狂搖頭　給「2物」比較實際

【廣編】WEIDER威德眾星獎助計畫　助HBL球員成就威風人生

野生小S「素顏0偽裝」帶女兒過暑假！現身妖怪村被拍…秒變簽名會

台積電下跌4.5元守住490、萬海強漲逾8%！　台股小跌25點收在14694

20年的習慣！朋友借住他家「見廁所1幕」驚呆　網爆共鳴：我也是

【廣編】攜手名導李惠仁　威德拍攝HBL獎助學金紀錄片

哥吉拉太太看過來！蔡詩萍曬公仔收藏…尺寸網驚嘆：尊夫人心腸真好

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

花蓮溪玩漂漂河！女泳圈繩索斷裂　遭沖走卡消波塊亡

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

詐「本土劇女神」3000萬　模擬男友落網了

4死槍擊現場還原　李鴻淵槍枝來源曝

獨／康建生技即起暫時停業　70員工留職停薪

她欠14萬　1500萬透天厝遭法拍賤賣

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

台化關廠求償11.4億　彰化縣政府判賠4.7億

更多熱門

相關新聞

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

南投草屯康建生技爆發4死1傷槍擊命案，兇嫌李鴻淵供稱因8年前官司懷恨已久；但外界質疑，當年曾一起出庭作證的劉姓廠長，當天卻僅被押進廁所裡未遭殺害，認為李並非為了報仇行兇。但知情人士透露，李鴻淵當天一走進辦公室第一個遇到的就是劉姓廠長，劉當年雖有出庭，但僅是描述李在公司狀況，並無直接指認李是兇手，自始至終都未被李列入死亡筆記本中。

獨／康建生技即起暫時停業　70員工留職停薪

獨／康建生技即起暫時停業　70員工留職停薪

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

獨／李鴻淵不想死　幹員舉槍乖乖伸出雙手

獨／李鴻淵不想死　幹員舉槍乖乖伸出雙手

關鍵字：

南投康建賴敏男李鴻淵

讀者迴響

熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面