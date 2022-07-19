獨／還原4死血案第2現場！李鴻淵雙槍放生4口　冷血殺人順序曝

▲李鴻淵騎車進入康建生技，再雙手持槍直衝創辦人辦公室轟斃賴彥予。（圖／ETtoday製圖）



突發中心／台北報導

南投草屯康建生技爆發4死1傷血案，兇嫌李鴻淵是離職員工，疑因8年來對康建高層與員工有太多恩怨，14日下午先在資材室開槍轟斃園藝課長劉慶杉，賴敏男的弟弟賴鋕卿，再騎車衝進康建生技，雙手持槍走進辦公區，將劉姓廠長跟2名訪客、1名外勞趕進廁所，之後再持槍殺死賴敏男的女兒賴彥予、會計主任張嘉綺，並在搏鬥過程中，對賴敏男開了2槍，其中1槍擊中頭部，造成賴敏男頭部重創送醫昏迷。

▲李鴻淵手持雙槍走入辦公室擊斃2人。（圖／ETtoday資料照）



知情人士表示，當天有3名訪客到康建生技拜訪，其中一人與賴敏男在後門吸菸區抽菸，李鴻淵在下班時間進入辦公區，先在樓梯口遇到劉姓廠長以及2名訪客、外勞，威嚇4人將手機交出後再關進廁所，強調「進廁所就不會死」。

▲南投康建4死血案，廠方18日為死者舉行超渡法會。（圖／記者高堂堯攝）



李鴻淵將4人關進廁所後，手持雙槍直接走到最角落、賴彥予及賴敏男共用的辦公室，關門後在密室對著賴彥予頭部開槍，賴彥予發出淒厲叫聲引起其他員工注意。

由於當天下午賴彥予曾經提過身體不舒服，想到2樓休息室休息，當時在外準備下班的會計主任張嘉綺和2名員工聽到賴彥予尖叫聲，以為她在2樓出事，3人全衝上樓，張嘉綺發現樓上沒人又火速衝下樓，沒想到碰上李鴻淵，遭到李朝頭部開了一槍，張嘉綺身亡倒在血泊中。2名上樓的員工在樓上看見李鴻淵身影，嚇得不敢出聲，趕緊將自己反鎖在休息室。

▲康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男頭部中彈，被緊急送醫，中彈後還頻頻摸頭。（圖／民眾提供）



李鴻淵行兇過程中，在外面抽菸的賴敏男聽到槍聲及尖叫聲，回頭發現辦公區有異狀，遂衝進辦公區與李鴻淵搏鬥。賴敏男雖然高齡81歲，但注重養身之道、幾乎天天練舉重的他，氣力不輸小他20多歲的李鴻淵，雙方在辦公室扭打，期間李連開兩槍，其中一槍射穿辦公室玻璃，另一槍擊中賴敏男頭部。而與賴敏男一同衝菸的另一名訪客嚇得跳上車，衝到950公尺外的雙冬派出所報案，警方獲報後也荷槍實彈趕到場，並將重傷的賴敏男送醫。

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