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獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前法庭當證人　僅說「6個字」逃死

▲▼拿舊槍擊斃4人，台中資深刑警認為，李鴻淵行情不好，不是個咖。（圖／ETtoday資料照）

▲李鴻淵放過當年曾出庭作證的劉姓廠長，讓外界認為，李鴻淵行兇與報仇無關。（圖／ETtoday資料照）

突發中心／台北報導

南投草屯康建生技爆發4死1傷槍擊命案，兇嫌李鴻淵供稱因8年前官司懷恨已久；但外界質疑，當年曾一起出庭作證的劉姓廠長，當天卻僅被押進廁所裡未遭殺害，認為李並非為了報仇行兇。但知情人士透露，李鴻淵當天一走進辦公室第一個遇到的就是劉姓廠長，劉當年雖有出庭，但僅是描述李在公司狀況，並無直接指認李是兇手，自始至終都未被李列入死亡筆記本中。

根據李鴻淵被控殺人未遂案的判決書內容，劉姓廠長在法庭上並無直接指認李鴻淵是持棍毆打洪姓女課長的兇嫌，僅是作證李鴻淵及劉女雙方在公司內的情況，從頭到尾僅說了6個字。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，槍手李鴻淵落網，現場拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

▲南投康建生技公司槍擊案4死，槍手李鴻淵落網，供稱為了報仇才行兇。（圖／記者唐詠絮攝）

法官問劉姓廠長，「李鴻淵在公司是否由告訴人（洪姓課長）管理？」劉姓廠長回答「」；法官再問「雙方是否曾經因為操作機器問題發生摩擦？」劉姓廠長回答「有好幾次」；法官最後問「李鴻淵是否曾在辦公室罵告訴人髒話，並揚言『相遇的到』？」劉姓廠長回答「」。

▲行刑式開槍槍殺前東家4人的李鴻淵落網被起獲大批槍械。（圖／民眾提供翻攝）

▲行刑式開槍槍殺前東家4人的李鴻淵落網被起獲大批槍械。（圖／民眾提供）

此外，知情人士也提到，當初李鴻淵在下班時間走進辦公室，第一眼看到的就是劉姓廠長，若真的他也是格殺對象之一，怎麼還會只是把劉姓廠長關進廁所，饒他不死呢？而且，劉姓廠長在公司本就不太過問員工間的糾紛，算「不沾鍋型」人物。

康建生技昨（19）日為死者舉辦祈福法會，雖然這次事件中，技術人員都沒有受傷，但靈魂人物賴敏男目前重傷昏迷躺在加護病房；而賴敏男的女兒、掌管財務的總會計賴彥予以及會計主任張嘉綺都遭爆頭慘死，康建也宣布，即日起公司將暫停營運，等待負責人賴敏男清醒後，再決定下一步怎麼走。

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