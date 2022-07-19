獨／重返李鴻淵行兇路線！避監視器潛芒果園　土地公廟成殺人基地

記者白珈陽／台中報導

南投草屯康建生物科技公司4死1傷槍擊命案，兇嫌李鴻淵是如何在光天化日之下，帶著強大火力前進第一現場農場資材室槍殺賴鋕清及劉慶杉？地方人士推測，因李鴻淵就住在康建公司附近，對於地形極為熟悉，且他應多次排演路線，避開數支監視器以及平日多有人車經過的上班路線，選擇從隱蔽性高的芒果樹叢進入田園，中途在一處土地公廟整備槍械，最後抵達命案現場資材室。

▲地方人士推測李鴻淵行兇路線（藍線）。（圖／截取自Google Maps）

地方人士透露，李鴻淵住處位於康建公司附近，平日上班路線到公司約400公尺，由於不少當地居民都在康建工作，該條路線多會有人車來往，李不可能會由這條路前往案發第一現場。

▲▼李鴻淵平日上班路線（首圖紅線）至案發第一現場約400公尺，途中除有兩支監視器，還多有人車經過。（圖／記者白珈陽攝）

記者實際走訪現場環境，若由李上班路線行走，首圖紅線第一個轉角處的民宅有2支監視器，而李嫌住所北方約50公尺處有一間廟宇紫雲宮，廟前、附近小巷間更有6、7支監視器，廟方工作人員說，警方在案發當日已檢查過監視器畫面，不但沒看到李，連影子都沒照到。

李嫌若要避開為數甚多的監視器路徑，就記者觀察，李的住處旁有廣大的玫瑰園、芒果園，玫瑰園地形較開闊，不利於藏匿，芒果園則樹高約2層樓，枝葉茂盛且非常密集，只要人進入樹叢中，旁人即不易發現。

▲▼紫雲宮周遭有多支監視器，雖路線好行走，但李仍選擇避開（首圖橘色圈）。（圖／記者白珈陽攝）

地方人士表示，李嫌在審視環境後，即使紫雲宮旁的路較易行走，但為了躲避監視器及旁人耳目，他還是選擇雜草叢生、蚊蟲肆虐的芒果園前進，途中到了田園中的土地公廟整理裝備，最後殺到康建的資材室。地方人士推測，這就是為何李可以在大白天攜帶3把改造手槍、近200發子彈等大量軍火前往行兇，卻沒有被任何人目擊的原因。

▲玫瑰園地形開闊易被發覺，李選擇從隱蔽性高的芒果園（圖右，左為玫瑰園）進入（首圖紅線起點）。（圖／記者白珈陽攝）

本起凶殺案發生在14日下午，兇嫌李鴻淵先是在農場資材室，以手銬將公司創辦人賴敏男的胞弟賴鋕卿，與園藝課長劉慶杉2人反手銬住，將其槍殺，隨後再等到下班時間闖入公司，接連將賴敏男、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。