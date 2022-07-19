台南市長民調公布　黃偉哲防疫與施政滿意度逾7成

▲《美麗島電子報》18日公布最新的台南市長民調。（圖／美麗島電子報民調）

地方中心／綜合報導

年底直轄市選舉進入最後倒數，地方首長的防疫跟施政表現，已是民眾關心的重點。根據《美麗島電子報》18日公布最新的台南市長民調，在防疫滿意度方面，有75.6%的台南市民對市府防疫表示滿意，不滿意有19.7%，未明確回答者為4.7%。

在問到台南市民對疫情嚴重程度的感受時，調查結果顯示，認為疫情很嚴重的民眾有13.7%，34%認為有點嚴重，而有50.4%的市民認為不嚴重，未明確回答者有1.9%。逾半數台南人認為疫情不嚴重，但仍有4成多的民眾感受有所衝擊，是下個階段黃市府需持續關注跟努力的課題。

根據各家媒體報導，台南市政府在疫情高峰期間建立的「台南模式」，後來均為中央採用擴及全國。包含今年5月中創立的線上居隔單下載，兩週後由中央推廣至全國，減輕醫護負擔。先於各縣市實施長輩打疫苗送2劑快篩，該政策受到行政院蘇貞昌院長肯定。台南首創的「台南打疫苗」預約系統，使台南的兒童疫苗接種率最早達到8成。

整體施政滿意度調查方面，統計結果顯示，有79.7%的民眾對黃偉哲施政表示滿意，不滿意為17.4%，未明確回答者有2.8%。顯示台南市政府在防疫跟施政表現，均得到7成以上的滿意，且兩項指標相當接近，可見防疫的成果可能也反映在施政上。

《美麗島電子報》所調查的時間在7月13日至15日之間，針對1072名設籍台南且年滿20以上之民眾，進行分層隨機電訪，在信賴水準 95% 時的抽樣誤差最大值為± 3.0%。