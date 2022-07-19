本月已639人通報「重複感染」！羅一鈞：二度確診會補助投藥

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公布「二度感染」新冠病毒的定義，包括症狀與臨床操作檢驗條件合併定義重複感染病症，需要確診1~3個月後出現症狀惡化情況等。有醫師分享，朋友在25天內「二度確診」，且Ct值僅18、症狀也更明顯。指揮中心也說明，目前二度確診已有639人通報，若經醫師研判有通報紀錄，藥物部分也會補助。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰分享朋友25天「二度確診」的故事，第二次確診的Ct值是18，症狀比第一次更明顯，其中喉嚨痛、聲音沙啞、全身痠痛最明顯。也讓醫師直呼「哇！什麼？怎麼會這樣快呢」對於國內目前二度感染的病例數，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，自7月1日公布最新重複感染定義後，Omicron到目前累計639位通報研判重複感染個案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，針對25天再度染疫且症狀更嚴重的情況，羅一鈞指出，這樣的案例「更少見」，若醫師循一般通報管道，以現行制度是不會歸類成新通報個案，要再請醫師與衛生局聯繫，以人工方式進行後續的了解並手動更動。

羅一鈞強調，若經醫師研判二度確診，且通報系統有紀錄，不管是西藥、中藥，包括口服抗病毒藥物及清冠一號，都會針對各個隔離期補助藥品的療程，只要經過醫師通報，可進行藥品的申請跟開立。