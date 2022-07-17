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柯志恩「空戰」轟陳其邁選舉才踩點　名球評起腳射門擊落她　

▲▼人氣狠甩柯志恩！陳其邁也參拜鼓壽宮，40多位里長喊「凍蒜」相挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲人氣狠甩柯志恩！陳其邁也參拜鼓壽宮，40多位里長喊「凍蒜」相挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩在臉書發文質疑高雄市長陳其邁，是否到選舉時才想到要踩點，除了在批踢踢實業坊上引起討論，更遭知名足球球評石明謹狠酸選舉才來設籍。

因為確診而在台北隔離的國民黨高雄市長參選人柯志恩，17日再度在臉書開砲，質疑陳其邁過去不到眷村和宮廟關心，一直到選舉時才頻頻踩點拔樁；而知名足球球評石明瑾也在臉書發文狠酸柯志恩「選舉才來設籍」，底下就有網友留言附和柯志恩的回力鏢打到自己，也有網友留言提到「說選舉才來踩點的真的不懂宮廟耶，沒有經營他們能讓你踩得進去？」

柯志恩的臉書文章也在國內知名BBS網站「批踢踢實業坊」引起討論，大多數網友更是一面倒地替陳其邁緩頰，並質疑柯志恩每次開砲都不做功課，國民黨為何每次都要派不熟悉的候選人空降高雄。而且也有網友提到過去兩年都是新冠疫情期間，陳其邁都忙著防疫，宮廟在疫情期間也有人流控管，怎麼可能隨意踩點，根本就是外行人的說法。

▲▼石明謹。（圖／翻攝自石明謹臉書）

▲石明謹。（圖／翻攝自石明謹臉書）

▲▼人氣狠甩柯志恩！陳其邁也參拜鼓壽宮，40多位里長喊「凍蒜」相挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲人氣狠甩柯志恩！陳其邁也參拜鼓壽宮，40多位里長喊「凍蒜」相挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

網友也提出，陳其邁在基層努力許久，柯志恩應該要先了解一下，也有網友發文提到，他騎車到藍營知名鐵票倉左營果貿社區時，看到當地里長自發性地感謝布條，並質疑柯志恩，若是陳陳其邁平時不關心眷村，會有那些布條？也有家住板橋的網友提到「難怪當初柯志恩立委選輸羅致政，對板橋不熟誰要投妳」。網友呼籲都勸柯志恩想要選高雄市長，要實際到基層走走，切莫繼續在網路空談。

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