多益910分「面試26K助理」被嘲笑！她焦慮炸　網看傻：30K笑啥

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

面對現在的低薪環境，許多年輕人苦不堪言，一名國立大學畢業生就感嘆，儘管有多益910分的光環，但面試的第一份工作，薪水只有26K，也讓她被朋友、家人看扁，不禁苦惱求問，「大家是怎麼勇敢提出期望的薪資呢？」

女網友在Dcard大吐苦水，應屆畢業的她，最近開始找工作，上周五去面試第一間公司，職缺是業務助理，薪水開2萬6000元，「身邊朋友的薪水，都是2萬8到3萬起跳，他們一聽我的薪水，就覺得我的條件也沒多好，只能找到這樣的了；而家人則覺得，花那麼多錢給我讀書，竟然只有2萬6。」

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原po表示，自己是國立大學畢業，多益考910分，「大家都說要找大公司，但我的能力也沒有到大公司會要的程度，主動投一些中型企業，前幾天都被開啟後，就都沒有消息了，總之被嘲笑的感受真的不是很好，後天還要去面試第二間，可能又要被笑了。」

同時，她也不禁感嘆，「身邊很多朋友都是父母介紹直接進去的，即使他們的學歷沒有很漂亮、經驗也零，卻可以進大公司，就覺得好羨慕阿！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們紛紛回應，「會嘲笑妳的人真的不用太認真和他相處了，不過說真的，28K-30K也沒什麼好笑26K的」、「有些公司看學經歷核薪，就不用特別談了」、「多益910、國立大學，銀行歡迎你，現在證照趕快考一考，今年招新末期還有幾家能報」、「26K太誇張了，應該不是在雙北？雙北起薪隨便找都30K，國立大學多益900拿35K很容易」、「多益910很厲害了，可以開高點，然後大企業不一定比較難進，都投投看沒損失」。

另外，有前輩直言，「小公司業務助理26K很正常，國立學校？倘若是弱勢系所，不具就業力，起步的薪資不高很正常，多益910？是很會考試解題，還是口說也沒問題？這些對於起薪都有影響。」

他也鼓勵原po，「起步的低薪不代表永遠的低薪，職涯很長，爭氣點還是可以超越其他人的，我高中以前成績都是後30%，職涯發展則是慢慢耕耘，向上發展，目前算混得還不錯。若想要短期做出成績，妳可以去做業務，房仲、保險若沒陣亡，收入是很可觀的。」

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