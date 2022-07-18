頂大妹「精通英日文」月領2萬多！　親戚嘆：不如當作業員

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

面對低薪、高物價的嚴苛環境，許多年輕人苦不堪言，就有網友感嘆，表妹從頂大畢業，精通英日文，卻在飯店工作，領不到3萬元的薪水。話題掀起熱論，不少鄉民直言，「這種情況很常見」、「飯店開的薪水低到可怕」。

網友日前在PTT發文提到，「強者我表妹，某國立貓空大學畢業，英日文能力佳，目前在某星級飯店工作，一天12小時，結果月薪才2萬多，請問是不是去電子業當作業員會更好？」

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對此，鄉民紛紛回應，「英文好去電子業當採購、PM，年薪破百也不難」、「以前認識一個精通英日文，日商工程口譯，月薪10萬」、「什麼科系畢業沒講」、「這是去打工的價碼吧」、「飯店薪水通常都不會太好」、「選擇比努力重要」、「走錯行，服務業一堆鯛和慣老闆，怎麼會高薪」。

▲PO文引起熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

還有不少人中肯表示，「外語能力強是好事，但還要搭配其他專業能力才有用，比如說會計、金融、財經或程式設計」、「如果是文組，只有外文能力其他什麼都不會的話，那個薪水很正常啊，還奢求什麼」、「台大一堆理組的自學日文N1N2，英文多益滿分的更多，你覺得純文組優勢在哪」、「英日文佳又怎樣，你的專業是什麼」。

不過，也有網友質疑，「怎麼可能工時12小時，不到3萬？12小時*22天*170元時薪，也要有4萬4吧，我還沒有算延時倍率哦」、「基本薪資都快3萬了，確定不是幻想文」。

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