「共創」在台東正潮　跟達人解鎖特色工坊

▲心燈窯坊展出作品。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022台東設計師週即將於今年9月登場，並以「藝想無限大」為主題，展現跨地域與跨領域共創激盪出意想不到的火花及能量。台東縣政府文化處媒合12組台東在地品牌與6名國內外知名設計師、藝術家大膽玩共創，期透過共創交流過程激發出新的火花與能量，拓展台東縣文創產值及創作視野。

縣長饒慶鈴表示，台東設計師週共創交流計畫自2020年啟動，是台東首屆、也是全台首創將設計導入，讓台東工藝時尚化。今年，邁入第3屆的台東設計師週，共創時間長達3個月，更深化台東在地品牌與設計師、藝術家的互動，在與疫情共存求生的關鍵時期，6名設計師、藝術家陸續前來台東，帶來多元的設計視野，激勵了台東在地品牌，要讓大家看見「台東生活文創的不一樣」。

目前已有6組共創組合完成實地交流，台東品牌「阿布斯布農傳統服飾工作室」、以及青創團隊「咱有囍」對上首位登上紐約時裝週台灣設計師吳日云時，雖皆以服飾及配件作為發想，但表現手法與文化內容卻各異其趣；「山野牧人創意木器工作室」、「享想工坊」碰上德國紅點設計獎得主田修銓，一同決定放膽嘗試將藍染應用在木器上，刻劃餐桌上的海浪風景；而「心燈窯坊」、「台拾壹藝術工作室」與法國安古蘭駐村漫畫家陳沛珛的結合，更是體現彼此數次溝通、彼此理解、學習交流後，自截然不同的風格中找到最好的共創平衡。

另外，7月下旬200項全球設計大獎得主馬賽、全球針織女王潘怡良、新銳藝術家周世雄等3人，也將前來台東下鄉探訪許佩樺、橘色月亮文化工作室、J工廠、小織部、米麻岸、阿布金工等6組工坊、工藝家，相關共創交流的精彩內容，縣府文化處將持續推出。

文化處說明，所有共創作品至少有144件，訂於9月17日在台東美術館戶外舞台展出，並邀請去年參與共創計畫的跨域設計師Daniel Wong為策展人，並結合台東元素以及台東學子一同建構展場。