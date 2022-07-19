善心人連2年愛送偏鄉兒少　近百位受益感受人間溫暖

▲侯祥宏連2年愛送偏鄉兒少。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

縱谷地區有場愛心捐贈活動，事業有成的侯祥宏連續2年捐款幫助台東縣關山地區弱勢家庭的孩子。由於疫情發展至今許多家庭受到影響尤其是在經濟方面，侯祥宏希望藉以拋磚引玉讓更多人能夠受到關注，領到物資兌換券後孩子興奮表示可以給阿嬤買些中元普渡的祭品了。



關山鎮公所社服課長林梓群表示，捐贈代表侯祥宏發現東部許多孩子是單親家庭或者是隔代教養，無論是物資來源或是日常生活都需要被關懷。侯祥宏2年前捐款並委託關山鎮公所針對鎮上的兒童、青少年進行送愛。



自109年底起侯祥宏每年固定捐給關山鎮公所10萬元，委託親戚林梓群課長代為針對弱勢兒童及青少年傳遞這股愛的力量。林梓群指出，今年因為疫情嚴峻，不只大人的日常生活受到重大影響，小朋友也還因此中斷到校改線上學習；原先規劃暑期舉辦兒少成長營相關活動，因為考量避免「群聚」及民生影響，林梓群改以發放物資兌換券自由選擇需要的菜米油鹽醬醋等物品。



小學4年級的小米很開心不但領到兌換券，林梓群還另外送她一盒彩色筆和圖畫紙。暑假後將升國一的蘭欣則說，領到兌換券後直接拿給阿嬤並讓阿嬤能到農會超市買中元普渡的祭品，而陪同前來的阿嬤直誇孫女很乖也很懂事。