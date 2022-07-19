　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

免費肺癌篩檢啟動　台東縣衛生局籲吸菸、高風險族群早診斷

▲台東基督教醫院免費肺癌篩檢啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東基督教醫院免費肺癌篩檢啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛生福利部自7月1日起開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)，台東縣衛生局表示，台灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家，呼籲肺癌高風險族群，歡迎向台東基督教醫院預約免費肺癌篩檢。

台東縣衛生局表示，癌症連續數十年排行死亡原因之首，而肺癌更是癌症死亡原因的第1名，女性罹患肺腺癌比率也有上升趨勢，根據衛福部2015-2019年癌症發生率統計，台東縣肺癌診斷為第3、4期的個案占7-8成，也是癌症死因第1位。自7月1日起，癌症篩檢又多了一項新的肺癌免費篩檢政策，凡是符合下列任一肺癌高風險族群對象：1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；2.重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，請洽詢台東基督教醫院預約檢查。

肺癌個案的死亡率高，存活率低，主要與診斷的期別有關，所以早期診斷早期治療有其重要性和必要性，LDCT(低劑量電腦斷層掃描)是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

除了具肺癌家族史或重度吸菸者應定期接受肺癌篩檢外，吸菸者更應該要戒菸，重度吸菸者為肺癌高危險群之一，且男性居多，又因女性肺癌個案大多數不吸菸，為強化女性非吸菸者肺癌篩檢政策，經過多次的專家會議討論後，特別將女性具肺癌家族史的篩檢年齡提前到45歲，讓更多具肺癌風險因子的女性，能夠接受肺癌篩檢服務，LDCT可協助早期診斷肺癌，降低肺癌死亡率。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
富二代炒股「月成交2億」嚇到公司派　當沖倒賠923萬慘了
桃捷「7天定期票」推5折優惠！　限時開賣
收到一堆「有急事找你」簡訊？ 　NCC有對策：三不五要
房租一口氣漲2.5萬！　27年老店被迫收攤
燒烤店老闆99％撞臉張國榮！　一模一樣網淚：哥哥回來了
7月熱炸！他見「戶外1畫面」佩服台人　下秒爆哀號
Amber輸了！人夫被家暴「比台南Josh還慘」　結局網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「共創」在台東正潮　跟達人解鎖特色工坊

民進黨嘉義水上推選將　鄉長林緗亭＋議員江佩曄、黃榮俊

免費肺癌篩檢啟動　台東縣衛生局籲吸菸、高風險族群早診斷

癌症死亡原因排第一！台東免費肺癌篩檢　高風險族群把握機會

紀念二峰圳百年　「豐‧太陽市集」7／23登場…歌手民雄獻唱

安平警青春專案　首創結合安平開台天后宮「做16歲」活動

屏東獨居婦騎車外出閒逛迷途　潮州警巡邏車送返家

善心人連2年愛送偏鄉兒少　近百位受益感受人間溫暖

原住民聯合豐年節連3天登場　花蓮警規劃交通疏導勤務

石斑養殖漁民苦酒滿杯　台南市議會籲市府盡快配套協助

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

「共創」在台東正潮　跟達人解鎖特色工坊

民進黨嘉義水上推選將　鄉長林緗亭＋議員江佩曄、黃榮俊

免費肺癌篩檢啟動　台東縣衛生局籲吸菸、高風險族群早診斷

癌症死亡原因排第一！台東免費肺癌篩檢　高風險族群把握機會

紀念二峰圳百年　「豐‧太陽市集」7／23登場…歌手民雄獻唱

安平警青春專案　首創結合安平開台天后宮「做16歲」活動

屏東獨居婦騎車外出閒逛迷途　潮州警巡邏車送返家

善心人連2年愛送偏鄉兒少　近百位受益感受人間溫暖

原住民聯合豐年節連3天登場　花蓮警規劃交通疏導勤務

石斑養殖漁民苦酒滿杯　台南市議會籲市府盡快配套協助

幽靜豪宅別墅變毒品工廠！深夜開毒趴碰碰叫　警持槍攻堅逮人

天母惡雇主上銬畫面曝！住豪宅開海神　遭虐看護：要看到被判刑

iPhone無孔化第一步？分析師：蘋果可能推無SIM卡槽iPhone 14

《聲林3》冠軍「親弟身份曝光」！　24歲打進職棒：他很酷

柯震東「初體驗」遇上溫柔姐姐引導　「處男轉大人」寫實過程曝光

台積電員工9大福利曝光！全場狂搖頭　給「2物」比較實際

【廣編】WEIDER威德眾星獎助計畫　助HBL球員成就威風人生

野生小S「素顏0偽裝」帶女兒過暑假！現身妖怪村被拍…秒變簽名會

台積電下跌4.5元守住490、萬海強漲逾8%！　台股小跌25點收在14694

20年的習慣！朋友借住他家「見廁所1幕」驚呆　網爆共鳴：我也是

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

地方熱門新聞

林智堅強調　和鄭文燦相同重視新住民權益

球星張閔勛與龜山少棒選手　統領廣場同樂

串聯大溪、八德兩區　營盤橋改建工程動土

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

疑與父母吵架　16歲少女站2樓想不開

嘉義仁義潭水庫女子落水無生命跡象

婦人喘不過氣南警火速送醫

毒販變身24小時行動販賣機警破獲

石斑養殖漁民苦酒滿杯

台南市長選戰民調出爐黃偉哲領先

台東熱門溫泉套房還有15間　8/2第二次拍賣

「挾山超海」藝術展三芝開展！22位藝術家共同展出

安平警青春專案結合「做16歲」活動

輔大醫院獲贈30台助行器！助病人行動　院長超感謝

更多熱門

相關新聞

台東免費肺癌篩檢啟動　高風險族群把握機會

台東免費肺癌篩檢啟動　高風險族群把握機會

台灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家，台東縣衛生局呼籲肺癌高風險族群，歡迎向台東基督教醫院預約免費肺癌篩檢，縣長饒慶鈴提醒鄉親，吸菸是肺癌最主要的危險因子，有吸菸之民眾，應接受戒菸服務，找回自身的健康，平日應注意肺部的健康狀況及做好定期篩檢。

連2年愛送偏鄉兒少　近百位受益感受人間溫暖

連2年愛送偏鄉兒少　近百位受益感受人間溫暖

台東幼兒莫德納疫苗　7/22起開打

台東幼兒莫德納疫苗　7/22起開打

台東熱門溫泉套房還有15間　8/2第二次拍賣

台東熱門溫泉套房還有15間　8/2第二次拍賣

台東+214　衛生局籲盡快打疫苗

台東+214　衛生局籲盡快打疫苗

關鍵字：

肺癌 基督教醫院 台東

讀者迴響

熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面