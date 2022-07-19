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死亡+37創2個月新低！20多歲男家中猝死　死因新冠+罕病「毛毛樣」

▲▼指揮中心7/15記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增37人死亡，中重症通報75例，都是兩個月來新低紀錄。今日死亡個案最年輕為20多歲男性，本身有慢性病、接種三劑疫苗，7月7日在家中昏迷，送醫急救無效過世，採檢陽性確診，死因為毛毛樣血管疾病及新冠確診。

中央流疫情指揮中心今日公布國內新增37人死亡，為5月16日以來新低紀錄，中重症通報新增75例，也是5月18日以來新低，當中41例中症、34例重症。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案年齡分布20多歲到90多歲，其中最年輕為一名20多歲男性，本身有慢性神經系統疾病，接種三劑疫苗，7月7日在家發現昏迷失去意識，緊急送醫無心跳呼吸，採檢陽性確診，當日救治無效過世，死因為毛毛樣血管疾病及新冠確診。

根據罕病基金會資料，毛毛樣血管疾病（Moya Motya Disease；簡稱MMD）是一種慢性進行性腦血管閉塞疾病，主要的原因是由於顱內大血管閉塞，導致小血管代償性雜亂生長，異常毛細血管長成一團，而形成煙霧狀，所以也稱之為「煙霧病」，患者會出現出血性中風、反覆性小中風、感覺運動神經麻痺及偏頭痛等症狀。

▲▼7/19本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲7/19本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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