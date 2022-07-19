快訊／今增37死、本土+26779　「境外再暴增367例」

▲指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增26779例本土個案，另境外移入大增367例，確診個案當中增加37人死亡，單日死亡人數為2個月來新低。病例最多的六都個案持續下降，分布依序是新北市4832例、台中市3408例、高雄市2922例、台北市2848例、桃園市2487例、台南市1882例。

指揮中心表示，今日新增之26,779例本土病例，12,476例男性，14,289例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,382例)，臺中市(3,408例)，高雄市(2,922例)，臺北市(2,848例)，桃園市(2,487例)，臺南市(1,882例)，彰化縣(1,336例)，屏東縣(969例)，雲林縣(788例)，新竹縣(710例)，宜蘭縣(705例)，苗栗縣(670例)，嘉義縣(565例)，新竹市(543例)，花蓮縣(541例)，南投縣(509例)，基隆市(397例)，臺東縣(346例)，嘉義市(333例)，金門縣(265例)，澎湖縣(149例)，連江縣(24例)。

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為23例男性、14例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、24例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至7月16日，死亡日期介於7月7日至7月16日。

指揮中心說明，今日新增367例境外移入個案中，為202例男性，165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自美國(12例)、英國(7例)、越南(6例)、德國(4例)、澳大利亞(3例)、捷克及加拿大(各2例)、義大利、柬埔寨、香港、荷蘭、丹麥、日本、克羅埃西亞、馬來西亞、菲律賓及新加坡(各1例)移入，另321例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月18日。

▲7/19新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。