疫情緩降仍屬「廣泛社區流行」　蘇貞昌：下降趨勢下調整防疫措施

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌19日上午9點召開擴大防疫會議。指揮中心指出，入境採檢陽性率連續5週上升，上週整體採檢陽性率為3.63%；另外，境外移入病例中也持續檢驗出BA.4及BA.5變異株，將持續關注並監測變異株對疫情之影響。在聽取完報告後，蘇貞昌指示指揮中心，考量疫情發展並使國人能夠逐步邁向正常生活，於疫情穩定可控並呈現下降趨勢的前提下，適時針對相關防疫措施進行滾動調整。

指揮中心表示，全球疫情上週增加14%，以歐洲上升最多，鄰近國家病例增幅亦大，因值暑期旅遊季節，國際傳播風險增大，全球報告Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加，且於多國成為主流株，造成各國疫情回升之情形；國內疫情近一週新增本土病例數呈緩降趨勢，輕症及無症狀比例維持在99.55%，目前仍為廣泛社區流行，國內已檢出7例Omicron 亞型BA.5本土病歷，且暑假期間人流增加，須關注對疫情之影響，此外，入境採檢陽性率連續5週上升，上週（7/11-17）整體採檢陽性率為3.63%，另境外移入病例中持續檢驗出BA.4及BA.5變異株，將持續關注並監測變異株對疫情之影響。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.5%，第2劑為85.5%，第3劑為70.9%，若以符合第三劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.8%，累積施打已超過5,886萬人次，目前疫苗數量尚屬充足；有關滿6個月至5歲幼童之疫苗，將於今日函送滿6個月至5歲莫德納疫苗接種作業相關須知，並請地方政府衛生局自本（7）月21日推動接種作業，安排/指定具專業合約醫療院所團隊執行接種服務；截止本月17日止，5-11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為75.7%，第2劑疫苗戶籍人口接種率為39.2%，其中6-11歲莫德納第1劑疫苗已接種約28.4萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約16.7萬人次，5-11歲輝瑞第1劑疫苗已接種約80.2萬人次，輝瑞第2劑疫苗已接種約39.4萬人次。

指揮中心指出，截至本月17日止，12-17歲青少年第3劑施打約67.7萬人次，戶籍人口接種率達57%，社區涵蓋率達74.3%；75歲以上長者第1劑為80.6%，第2劑為76.1%，第3劑為65.3% ；65至74歲長者第1劑為89.7%，第2劑為87%，第3劑為78.7%，其中，65歲以上第3劑接種率為73.8%，若以符合接種間隔者計算則已達96.2%，第4劑接種率則為24.4%。

指揮中心指出，自本月7日起調升入境總量管制為每週4萬人，截至本月17日止，平均每週入境3.1萬人，其中本月15日單日入境5,300人為近期高峰，尖峰時段入境通關作業時間則約為3.5小時，未來將持續檢討相關入境通關及交通作業。

蘇院長表示，目前國際疫情略有上升，但在部會間與地方政府攜手合作、國人同胞配合指揮中心所訂防疫政策、且各年齡層民眾疫苗覆蓋率逐漸提升等條件下，國內疫情已有下降，輕症及無症狀比例亦維持在99.55%，可見國內疫情在各方合作以及國人謹慎面對疫情之下，相關發展仍在指揮中心掌握當中。

蘇院長表示，國人在面對疫情所表現的嚴謹態度，在日常生活中就已顯露無遺，例如在指揮中心日前已宣布開放在室內外運動可免戴口罩的措施，仍有部分國人在室外高溫運動時仍配戴口罩，除再次感謝國人主動積極配合防疫政策外，也請指揮中心考量疫情發展並使國人能夠逐步邁向正常生活，於疫情穩定可控並呈現下降趨勢的前提下，適時針對相關防疫措施進行滾動調整。

蘇院長指出，部會間的合作在疫情期間非常重要，也是防疫是否成功的關鍵，舉例來說，上週大學分科測驗在教育部與指揮中心相互合作下已圓滿結束，由於其他國家較少在疫情期間辦理大型考試的經驗，可見不僅教育部潘文忠部長籌謀策劃適當、因應有方，也要歸功於衛福部等相關部會相互配合，而日前衛福部發放快篩試劑時，教育部也挺身而出，大力協助有關快篩試劑發放予學童的作業，展現行政效率，這都是相互合作才能發揮的團隊力量。

蘇院長表示，不僅是指揮中心與部會間的積極合作，疫苗的配發及施打也需與地方政府相互配合，指揮中心到目前為止已累積許多經驗，並已與各地方政府互有默契，對於不同對象及狀況應有相應的規劃，有關未來滿6個月至5歲幼童的疫苗施打，請指揮中心與地方政府妥適規劃期程、動線及數量，尤其正值夏季酷暑期間，每個小朋友都是父母的心肝寶貝，請指揮中心務必掌握動線以及相關教育訓練等措施並加以緊盯，若有不足之處便需立即反應、即刻補強。

蘇院長表示，由於本月7日開放每週入境人數上限，上週三（7/15）已來到單日高峰，預計在暑假期間可能還會有更高的情形，請指揮中心在可預估的範圍內持續盤整入境採檢、防疫車隊以及防疫旅館之量能，保持機場入境通關及交通作業順暢，也藉此感謝機場第一線防疫及工作人員。

蘇院長在會議的最後表示，感謝內政部陳宗彥次長在擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官期間，針對邊境管制、疫調追蹤以及相關居家隔離及居家檢疫等警消支援作業等工作大力協助，不僅使過去的防疫政策能夠有所貫徹，也為現在的防疫成績定下良好的根基，而如今疫情已到了下一個階段，台灣除持續堅守防疫工作外，亦須兼顧經濟、貿易以及商業發展，在這樣的考量下，王必勝指揮官昨（18）日也已向行政院報告規劃的副指揮官人選，並將在適當時間對外公布，期許新任衛福部薛瑞元部長、王必勝指揮官以及新任副指揮官，能夠在陳時中前部長奠定的基礎下繼續加油，共同渡過疫情的難關。