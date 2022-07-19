尷尬！王必勝避談婚外情　蘇貞昌力挺：相信私事不會妨礙公務

記者陳家祥／台北報導

隨著陳時中卸任衛福部長，中央流行疫情指揮中心在18日進行新舊任指揮官交接，新任指揮官王必勝上任首日就被追問過去不倫戀事件，王避而不談。對此，行政院長蘇貞昌19出席指揮中心會議時，也有記者問到此事，蘇說，「相信每一個人都是戮力從公，不會因為家裡的事情、私事來妨礙了公務」。

▲蘇貞昌出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌19日視察出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，會前受訪時，新任衛福部長薛瑞元、防疫指揮官王必勝也陪同在側。

蘇貞昌說，我們看到過去2年多來，整個衛福部、整個指揮中心，大家團結一致、大家盡心盡力，才能夠守住疫情，也感謝國人同胞一起團結合作，所有的人都是一起把每一個應該做好的防疫工作、規範做好，我們才能夠有整個穩定的社會，才能拚出經濟好的成績。

「我相信指揮中心的每一個人也在這2年多來備極辛苦，深獲各方面給予肯定。」蘇貞昌說，我們看到，所有的人都實在是沒日沒夜地拚、沒日沒夜地做，非常地肯定他們，在新任的部長及新的指揮官上任，特別來給予加油打氣，「相信每一個人都是戮力從公，不會因為家裡的事情、私事來妨礙了公務」。