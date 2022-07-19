　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尷尬！王必勝避談婚外情　蘇貞昌力挺：相信私事不會妨礙公務

記者陳家祥／台北報導

隨著陳時中卸任衛福部長，中央流行疫情指揮中心在18日進行新舊任指揮官交接，新任指揮官王必勝上任首日就被追問過去不倫戀事件，王避而不談。對此，行政院長蘇貞昌19出席指揮中心會議時，也有記者問到此事，蘇說，「相信每一個人都是戮力從公，不會因為家裡的事情、私事來妨礙了公務」。

▲▼蘇貞昌出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議 王必勝 薛瑞元 張上淳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌19日視察出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，會前受訪時，新任衛福部長薛瑞元、防疫指揮官王必勝也陪同在側。

蘇貞昌說，我們看到過去2年多來，整個衛福部、整個指揮中心，大家團結一致、大家盡心盡力，才能夠守住疫情，也感謝國人同胞一起團結合作，所有的人都是一起把每一個應該做好的防疫工作、規範做好，我們才能夠有整個穩定的社會，才能拚出經濟好的成績。

「我相信指揮中心的每一個人也在這2年多來備極辛苦，深獲各方面給予肯定。」蘇貞昌說，我們看到，所有的人都實在是沒日沒夜地拚、沒日沒夜地做，非常地肯定他們，在新任的部長及新的指揮官上任，特別來給予加油打氣，「相信每一個人都是戮力從公，不會因為家裡的事情、私事來妨礙了公務」。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
一家人花蓮溪玩漂漂河　女泳圈繩索斷裂！卡消波塊慘亡
獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前當證人「僅說6字」逃死
LIVE／柯文哲任內最後一屆！「雙城論壇」登場
5G上網「最快手機」出爐！　iPhone排第二
3年前被陳時中感動哭　美女醫現吐6字！網：原來2019就跑了
房東不租！海產店被迫關店　熟客2千萬「買透天」：繼續開
人妻喜獲雙胞胎「孩子血型與父不合」！　他秘密藏40年
白皙正妹露半球逛街！　路邊大媽教訓「妳想被印度人性侵嗎」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／雙城論壇「不是不能辦」　陳時中曝舉辦條件

綠能中心引爆南投「內戰」！　縣長、竹山鎮長公開信互批

台北上海雙城論壇登場　王令麟期許「兩岸交流不要中斷」

團結拚勝選！　「最強母雞」陳時中明拜會議會黨團

范雲、林昶佐入陳時中選辦　國民黨：重組3+11破口台北隊

LIVE／柯文哲任內最後一屆　台北上海「雙城論壇」視訊登場

「沒有好只有壞的論壇早該結束」　趙怡翔問柯文哲：為何非辦不可

傳任林佳龍競辦榮譽主委　蘇貞昌：把政績做出來就是最好利基

尷尬！王必勝避談婚外情　蘇貞昌力挺：相信私事不會妨礙公務

何時放寬邊境？　蘇貞昌「BA.4、BA.5疫情再起」：2條件適度因應

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

快訊／雙城論壇「不是不能辦」　陳時中曝舉辦條件

綠能中心引爆南投「內戰」！　縣長、竹山鎮長公開信互批

台北上海雙城論壇登場　王令麟期許「兩岸交流不要中斷」

團結拚勝選！　「最強母雞」陳時中明拜會議會黨團

范雲、林昶佐入陳時中選辦　國民黨：重組3+11破口台北隊

LIVE／柯文哲任內最後一屆　台北上海「雙城論壇」視訊登場

「沒有好只有壞的論壇早該結束」　趙怡翔問柯文哲：為何非辦不可

傳任林佳龍競辦榮譽主委　蘇貞昌：把政績做出來就是最好利基

尷尬！王必勝避談婚外情　蘇貞昌力挺：相信私事不會妨礙公務

何時放寬邊境？　蘇貞昌「BA.4、BA.5疫情再起」：2條件適度因應

不用飛日本了！京都最夯咖啡「%Arabica」台北店開幕時間曝光

宸熙建設、彥韋營造把愛傳出去　溫暖到新莊

快訊／地牛翻身「花蓮富里4.5地震」　最大震度4級

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

李妍瑾公開徵AV男優！她親手幫量尺寸　必備「羅志祥絕技」3關卡曝

快訊／雙城論壇「不是不能辦」　陳時中曝舉辦條件

綠能中心引爆南投「內戰」！　縣長、竹山鎮長公開信互批

死亡率近100%！台中21週巴掌仙子　「370克如鋁罐」世界級紀錄

賓客嗨翻鳴槍！24歲新娘慘遭「爆頭射殺」　流彈穿腦亡

杜蘭特還有望離開籃網？熱火積極追求、巫師是家鄉球隊

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

政治熱門新聞

陳時中參選變拜票王！外界三大質疑「弱點攻擊」

吳欣岱批林佳龍「道歉了」！鬼才阿水：聽不進去就不說了

林佳龍稱當選第一件事要公布恩恩案資料　侯友宜回應了

快訊／陳時中明公布「總統級」競選團隊　陳建仁任競總主委

沒放在心上！林佳龍：希望基進年輕人繼續批判

林佳龍接受道歉！李雨蓁：對基進很照顧

快訊／基進黨解除張博洋職務​！　林靖堂「等民進黨自爆」被調職​

張博洋內部對話嗆「林佳龍噁心」惹議　基進黨主席致電林佳龍道歉

綠戰術「捧黃珊珊殺蔣萬安」　他分析民調：陳時中完了

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

趙少康「逆風」看哥吉拉公仔　「我害怕極了」

陳時中自豪妻子不插手公務　陳佩琪跳腳：請具體說明哪個夫人干政？

陳時中回應台北敬老金、大巨蛋、停電3難題　市政態度一次看

內部對話痛罵林佳龍「真的噁心」　張博洋再道歉

更多熱門

相關新聞

防疫何時放寬？　蘇貞昌稱「BA.4、BA.5疫情有再起」：會適度因應

防疫何時放寬？　蘇貞昌稱「BA.4、BA.5疫情有再起」：會適度因應

總統蔡英文日前於民進黨全代會時表示，邊境將逐步開放，會爭取國際旅客來台。面對外界關注何時可以進一步放寬邊境管制，行政院長蘇貞昌19日說，國外BA.4、BA.5疫情有再起，政府會小心謹慎，而國內確實也都很明顯地在緩緩下降，「我們會斟酌上開所說的條件來做適度的因應」。

離跌破萬還差很遠　沈政男揭原因：多讀點書吧

離跌破萬還差很遠　沈政男揭原因：多讀點書吧

「新二代變種」來了　醫：取代BA.5

「新二代變種」來了　醫：取代BA.5

王必勝三度被問外遇　蘇揆今救場

王必勝三度被問外遇　蘇揆今救場

25天「二度確診」！Ct值18　更明顯症狀曝

25天「二度確診」！Ct值18　更明顯症狀曝

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫王必勝

讀者迴響

熱門新聞

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

證人之一遭押廁所未被殺　動機恐非8年舊怨

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面