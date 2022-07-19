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快訊／陳宗彥請辭　副指揮官接任人選？王必勝14:00說明

▲▼指揮中心記者會。指揮官王必勝、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/19）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。隨著前衛福部長陳時中請辭代表民進黨參選台北市長，指揮中心人事重整，指揮官由新任次長王必勝接任，原副指揮官、內政部次長陳宗彥上週五也請辭，後續副指揮官人選、邊境開放等走向，預期記者會中說明。

陳宗彥證實上週五已經向行政院院長蘇貞昌請辭副指揮官一職獲准，王必勝昨首次主持疫情記者會，會中表示陳宗彥已完成階段性任務，過去在邊境管理、警政和民政非常專業，相處融洽，一起工作兩年多，非常感謝他對防疫工作上的貢獻，副指揮官經過討論，已和行政院報告，決定後會盡快公布。

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針對蔡英文總統率先拋出鬆綁國境、爭取國際旅客來台，行政院長蘇貞昌今（19）日上午出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議會前受訪表示，得觀察國外的疫情以及國內的醫療量能來評量因應，會斟酌所有的條件，做出適度的因應。

至於王必勝本身婚外情爭議，昨天疫情記者會中持續避答，蘇貞昌被問及此事時為王必勝緩夾，他表示，「在新任部長跟新的指揮官上任，特別來加油肯定，相信每一個人都是戮力從公，不會因為家裡的事情，私事，來妨礙了公務」。

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