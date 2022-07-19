癌症死亡原因排第一！台東免費肺癌篩檢　高風險族群把握機會

▲衛生福利部自7月1日起開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家，台東縣衛生局呼籲肺癌高風險族群，歡迎向台東基督教醫院預約免費肺癌篩檢，縣長饒慶鈴提醒鄉親，吸菸是肺癌最主要的危險因子，有吸菸之民眾，應接受戒菸服務，找回自身的健康，平日應注意肺部的健康狀況及做好定期篩檢。



衛生福利部自7月1日起開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)，台東縣衛生局表示，癌症連續數十年排行死亡原因之首，而肺癌更是癌症死亡原因的第一名，女性罹患肺腺癌比率也有上升趨勢。

根據衛福部2015-2019年癌症發生率統計，台東縣肺癌診斷為第三、四期的個案占7-8成，也是癌症死因第一位。自7月1日起，癌症篩檢又多了一項新的肺癌免費篩檢政策，凡是符合下列任一肺癌高風險族群對象：1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；2.重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。

▲公費肺癌篩檢補助對象。

肺癌個案的死亡率高，存活率低，主要與診斷的期別有關，所以早期診斷早期治療有其重要性和必要性，LDCT（低劑量電腦斷層掃描）是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

除了具肺癌家族史或重度吸菸者應定期接受肺癌篩檢外，吸菸者更應該要戒菸，重度吸菸者為肺癌高危險群之一，且男性居多，又因女性肺癌個案大多數不吸菸，為強化女性非吸菸者肺癌篩檢政策，經過多次的專家會議討論後，特別將女性具肺癌家族史的篩檢年齡提前到45歲，讓更多具肺癌風險因子的女性，能夠接受肺癌篩檢服務，LDCT可協助早期診斷肺癌，降低肺癌死亡率。

衛生局指出，台東縣有別於其他縣市，除提供7項免費癌症篩檢，在原有的子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌篩檢外，台東縣政府更積極爭取經費先驅實施胃癌防治及肝癌防治篩檢，並且全台首創，將乳癌篩檢年齡提前從40歲開始，成效卓著，自7月1日起又新增免費肺癌篩檢，台東縣衛生局呼籲符合篩檢資格之民眾，踴躍洽詢鄉鎮衛生所報名各項癌症篩檢服務，肺癌篩檢則由台東基督教醫院提供服務，請踴躍篩檢，早期診斷，早期治療。

