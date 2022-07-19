市府官員出席台電座談會從不吭聲　游淑慧批黃珊珊：只會丟包市政

▲台北市長柯文哲赴議會備詢 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市北投區、松山區等處日前停電，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，松湖、玉成變電所延宕十多年未解，北市府、中央與台電別互踢皮球。台北市副市長黃珊珊則回應，蔣萬安發言自證他是「台北市政門外漢」。對此，台北市議員游淑慧19日透過臉書發文表示，黃珊珊身為身為現任執政者，卻享受行政資源和高薪，總把市政丟包並指責他人。

游淑慧說，停電、缺電問題已經讓台北人生活和企業投資出現重大問題。黃珊珊質疑台電，她非常支持，但還要批蔣萬安身為立委沒有為台北市監督台電，應該是不懷好意。她質疑，民眾黨沒有台北市長柯文哲叫得動的立委嗎？



游淑慧指出，黃珊珊才是現任執政者，享受行政資源和高薪，卻總把市政丟包並指責他人，尤其炒作內湖南港的松湖和玉成變電所計畫，更為可笑。黃珊珊當20年的內湖南港市議員、3年副市長，上述2個變電所的狀況，沒有人比黃珊珊更了解。

游淑慧表示，變電所需不需要蓋？有沒有機會換地點？如何蓋才安全？難道台北市政府都沒有立場？柯文哲告知台電，讓台電和地方說明，民眾接受就支持，這代表除了民眾接受問題外，柯文哲已經認同2個變電所的安全性？若是如此，北市府能否從專業、安全、需要等3個角度，告知港湖區民市府評估結果？不要總是「台電說」。

游淑慧認為，變電所這樣高度專業，又帶著讓人疑慮的設施，不應只讓地區民眾與台電角力。從自己當選港湖議員後，變電所地方座談會每一場都由台電主辦、主導，議員幾乎都會到，但北市府從未派過局長以上層級的官員列席，而列席的市府代表，更從未說過北市府對變電所的評估意見。

游淑慧質疑，現在黃珊珊插著手、指著蔣萬安鼻子罵，說他是門外漢、身為立委不監督台電，必須請問柯文哲3個問題，第一，是否要蓋松湖和玉成變電所？其次，有沒有機會換地點蓋？最後，如果要蓋，怎麼蓋才安全？

游淑慧指出，經濟部7月11日丟球、丟鍋給北市府，發文要求北市府直接同意認定上述變電所是「臨時性建築」，用缺電來要脅的做法，簡直是食人夠夠（意指欺人太甚）。在此支持北市府自組電力評估小組，別再只聽台電一面之詞，自組電力專家小組評估台電目前在台北市的電網配置合理性、上述變電所必要性，以及電力設施穩定性。