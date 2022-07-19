王必勝被三問婚外情　陳時中：未來不要有同樣的事情

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮官王必勝昨出席上任首日的防疫記者會，被三問婚外情事件。王必勝的前長官、民進黨台北市長參選人陳時中表示，以前已經處理過，未來不要有同樣的事情，重要的是現在開始指揮官要就定位處理政務。陳時中也說，對疫情他當然會掛心，但是對王必勝有信心，希望市民放心。

▲陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中上午10時在台北霞海城隍廟召開「市長競選團隊公布記者會」，正式宣布前副總統陳建仁的擔任競選總部主任委員。會中陳時中被問到王必勝在指揮中心記者會上被追問婚外情一事，陳時中表示，過去大家都有一些回憶、事情，以前已經處理過，未來不要有同樣的事情，重要是現在開始，指揮官第一時間就要就定位處理政務。

陳時中說，王必勝昨天提了七項相關要做的事情，清清楚楚，「我覺得不錯」，陳建仁也非常認同。王必勝一坐上位，就清楚指出七大方向，未來也會跟陳建仁請教，相信王能把指揮中心業務辦好。

陳時中也說，對疫情他當然會掛心，心一直放在那，但他現在已經離開，「像王必勝他們我會關心」，但是對他們有信心，希望市民放心。

上述陳時中所提的七大方向，為王必勝18日在中央流行疫情指揮中心上指出的現階段防疫工作：第一、監控國際疫情。第二、防疫管理做滾動式檢討。第三、處理疫苗施打問題。第四、防疫物資儲備。第五、對長者、兒童有更精進措施。第六、著力改善資訊化流程，讓防疫工作更順暢。第七、加強跟地方政府的溝通。