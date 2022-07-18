夢想與希望實現　台縣新生國小美術班24日活水湖紙舟下水活動

▲台東縣新生國小美術班24日活水湖紙舟下水活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣新生國小第7屆美術班同學，在與師長討論之下，利用美術課以自己的舊課本、學習單、作業簿以及考卷等等紙類，透過團體合作的方式，以第3屆美術班學長姐製作的骨架蒙皮舟為模具，製作出屬於自己的紙舟，並訂於7月24日進行下水活動。

縣長饒慶鈴表示，很高興新生國小第7屆美術班的孩子們，在耗時近1年的時間中，由術科導師劉鎧瑋老師指導，透過紙張不斷的堆疊黏貼將船體成形，並在舟體外側進行彩繪，最後完成防水作業與舟體強化，夢想與希望終於將要實現。

▲台東縣新生國小美術班24日活水湖紙舟下水活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處指出，這2艘舟是透過紙張不斷堆疊而成，老師特別請學生將自己的夢想與希望書寫在紙上，並在黏貼的過程中，將其夢想夾附在船體中，所以這2艘舟也是學生的「秘密夢想之舟」。由於這2艘紙舟是以第3屆美術班學長姐製作的蒙皮舟為模所製作而成，更象徵著薪火傳承的概念。



新生國小校長張經緯進一步說明，這次創作製作出的2艘舟，一共用掉約好幾千張課本與作業簿，完成長約4.6公尺，寬約1公尺的紙舟，另為了驗證紙舟能下水，也可乘坐划行，學校並特別向東河國小海洋教育中心所承辦的師生獨木舟體驗活動計畫，申請於24日上午8點30分在台東森林公園活水湖進行下水活動，歡迎各位有興趣的夥伴前往現場給予學生鼓勵及支持。