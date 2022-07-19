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綠能中心引爆南投「內戰」！　縣長、竹山鎮長公開信互批

▲南投縣長林明溱與竹山鎮長陳東睦各自發出公開信，就綠能中心爭議交鋒。（圖／民眾提供，下同）

▲南投縣長林明溱與竹山鎮長陳東睦各自發出公開信，就綠能中心爭議交鋒。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府擬於竹山鎮興建綠能中心，以垃圾燃料化方式解決全縣堆置20萬噸「垃圾山」問題，但先前遭地方民眾強烈反對而暫時擱置；林明溱近日發出公開信，直批「少數地方首長」為達政治目的和本位主義，操弄阻擋綠能中心建設，對此竹山鎮長陳東睦也發表公開信反擊，否認操弄政治議題，也強調不能犧牲鎮民健康來處理全縣爆量垃圾，雙方「空戰」煙硝味十足。

林明溱於公開信中再次強調，綠能中心是借重歐洲經驗和最新科技，垃圾不經焚燒、只做分類處理就能製成燃料棒，取代燃煤，估計6年內可解決縣內堆置垃圾的問題，各鄉鎮市可免陷於垃圾大戰，也相信絕大多數縣民都會支持。

林明溱於信中意有所指的寫道「少數地方首長為了個人政治目的，操弄議題，誤導縣府處理垃圾的本意」，也導致計畫喊停；他感慨自己即將卸任，仍願意承擔責任、解決問題，也無愧於心，但綠能中心遭少數人抗爭阻擋，垃圾也不會因此消失，下一代恐將活在垃圾堆中。

主導成立「反對全縣垃圾進竹山自救會的」鎮長陳東睦，也隨即發表公開信向林明溱喊話，認為垃圾是全縣問題，而非僅竹山的責任，更不容許犧牲鎮民健康來處理，即使不支持全縣13鄉鎮市垃圾集運竹山的政策，縣長也不能將他扣上「全縣垃圾無處去」，以及操弄政治議題的罪名。

▲南投縣長林明溱與竹山鎮長陳東睦各自發出公開信，就綠能中心爭議交鋒。（圖／民眾提供、翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

陳東睦公開信中也反諷道，林明溱曾表示要選對黨派選對人，才能延續政策不中斷；「那已被徵召代表國民黨參選代表的現任（鎮民）代表林孟麗，應該會承襲您的政策，大力支持綠能中心（全縣垃圾進竹山）建置竹山」，隱隱有向選舉對手叫陣、要求對重大公共議題表態的意味。

▲竹山鎮長陳東睦日前參訪虎尾鎮綠能中心。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

▲竹山鎮長陳東睦日前參訪虎尾鎮綠能中心。（圖／翻攝「竹山鎮長陳東睦」臉書粉專）

陳東睦13日前也至雲林縣虎尾鎮垃圾場參訪垃圾綠能處理中心，事後指該系統全日運作雖可處理100噸垃圾量，但仍有約2成無法利用的篩下物，需要大型掩埋場所，而暫置處理區佔地面積需求大，環境控管不易、氣味不佳；該中心後製的燃料棒目前運至六輕處理，但礙於爐體規格，只能摻填5%燃燒，整體扔需建置專用爐來燒，他呼籲現階段鄉親仍須落實垃圾分類減量工作，才能真正解決目前的垃圾危機。

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