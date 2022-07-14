「大」逆不道！　南警6個月取締大型車8項違規188件

▲台市南警一分局2022年上半年就大型車輛8項違規取締共計188件，有效維護大眾行的安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區近期有許多國家公共建設及民間投資工程如火如荼進行中，工程蓬勃發展的同時，也伴隨大型車輛穿梭大街小巷，如何降低交通安全的風險也形成一個重要的課題。

台市南警一分局2022年上半年就大型車輛8項違規（超載、超速、闖紅燈、酒後駕車、未依規定申請路權、轉彎未依規定、行車視野輔助系統及行車紀錄器、臨時違規停車及違規停車）等取締共計188件，其中以未依規定申請路權或於禁駛時段行駛者88件最多，違規停車及臨時違規停車54件次之，超載25件再次之，有效維護大眾行的安全。

市警一分局於7月13日下午聯合台南市警交通警察大隊、台南監理站執行「移動式過磅勤務」，針對砂石（大型貨）車頻繁出沒路段，如小東路、大同路、林森路、中華東路等加強攔檢稽查，本次勤務共出動23名警力，計攔查10件，過磅超載7件。

一分局分局長方國璽表示，取締違規非以處罰為目的，而是要駕駛人遵守交通規則，另創新交通安全版本的「大逆不道」，「大」代表大型車駕駛人，「逆」則是違反道路相關法規，「不道」就是不要開上路，藉此提醒大車駕駛人應以安全為重，確保其他用路人安全，警方也呼籲汽機車、自行車及行人於道路通行時，應盡量遠離大型車輛，避免靠近大型車輛四周，遇大型車輛轉彎時應與其保持更大之距離，以確保行車安全。