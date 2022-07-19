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桃園父子「為狗叫」聯手打死鄰居　法院裁定兒羈押禁見、父交保

記者楊熾興、林彥臣／桃園報導

桃園一對邱姓父子因為狗叫聲妨礙安寧的問題，打死飼主鄰居湯姓男子，18日晚間經檢方偵訊過後，桃園地院以勾串、逃亡之虞，裁定羈押禁見。不過，考量邱姓父親年屆77歲，裁定交保限制住居；邱姓兒子則裁定羈押禁見。

平鎮警分局平鎮派出所副所長林明信表示，湯姓男子因家中飼養米克斯犬，常遭住在斜對面的52歲邱姓男子檢舉犬隻吠叫妨害安寧，兩人因此長期有嫌隙，湯男17日酒後去找邱男理論，兩人一言不合大打出手，邱男隨手拿起放在一旁的鐵棍重擊湯男頭部。

▲▼ 桃園父子聯手逮死人。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園父子為了狗叫聲，聯手打死人。（圖／記者楊熾興翻攝）

77歲邱男父親見狀，也拿著掃帚加入戰局，其他鄰居見3人扭打成一團趕緊報警，警方獲報到場，發現湯男頭部大量失血倒地不起，緊急叫救護車將他送醫急救，但經過搶救仍在當天16時許宣告不治。

桃園地院指出，故被告涉有殺人、重傷致死罪嫌犯嫌重大，且此等為最輕本刑10年以上之重罪，依趨吉避凶、脫免刑責之人性，有相當理由認為被告有逃亡、勾串之虞，應裁定羈押禁見。

不過，地院指出，被告邱父矢口否認殺人、重傷致死或傷害犯意，雖被告或有維護其子邱○義之可能，但考量被告為77歲之人且行動不便，其子邱○義經本院裁定羈押禁見，則以交保及限制住居之方式應可代替羈押，故命邱父限制住居並具保。

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