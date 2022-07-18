戶頭多出13萬！他爽領光辯「前女友匯的」　死不還錢下場曝

▲桃園一男子戶頭突然多出13萬餘元，經銀行緊急電話通知他，匯款者匯錯了，需還款，他卻反而把錢全領出來花用，被依侵占罪嫌起訴。上為示意照。（圖／記者劉維榛攝）

記者楊熾興、郭玗潔／桃園報導

桃園一39歲劉姓男子去年發現銀行帳戶突然多出13萬餘元，驚喜的馬上領出來花用，並無視銀行來電告知有匯款者匯錯帳號，數次要求劉男將款項返還，劉男遭報警提告後，辯稱以為這筆錢是前女友還債匯給他的款項，但桃園地檢署不採信，依侵占罪嫌起訴劉男。

起訴書指出，台北一家貸款融資公司去年1月8日要放款給客戶，因匯款時不小心輸錯帳號，將13萬8770元誤匯入劉男戶頭，貸款公司發現錯誤後，就趕緊聯絡銀行人員處理，銀行也隨即聯絡劉男。

劉男於10日接到銀行來電提醒返還金錢後，就失聯不接電話，銀行見聯絡不上劉男，2月9日再郵寄通知信，不過掛號信因逾期招領被退回，貸款公司發的存證信函也不被理會，最後貸款公司只好向警方報案。

劉男到案時說有收到錢，也承認有接到銀行的提醒，不過辯稱銀行客服跟他說，款項匯錯人「機率幾乎是零」，剛好他的前女友也欠他錢，說要匯款給他，所以他覺得這筆錢是前女友的還款。

不過前女友應訊時卻表示，從未說過要匯錢給劉男，加上匯款紀錄、銀行及融資貸款公司要求返還金錢的存證信函等證據，檢方偵結依侵占罪嫌將劉男起訴。