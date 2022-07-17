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社會 社會焦點 保障人權

交往10年淪小三！女老師出錢還幫渣夫帶小孩　2人要賠正宮15萬

▲育嬰議題一直都是每個家庭討論的重點。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲桃園一人夫結婚有小孩後，還繼續和前女友交往，並經常把女嬰帶到前女友住處相處，3人宛如才是一家人。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者郭玗潔／桃園報導

阿宏(化名)和阿珍(化名)結婚生了一個女兒後，仍和交往10年的女友藕斷絲連，前女友為幼兒音樂老師，淪為小三後，不僅借錢給阿宏，還常替他帶小孩，阿珍發現老公外遇後離婚，想不到阿宏一邊挽回婚姻，一邊又和小三登記結婚，讓阿珍憤而提告，向2人求償150萬，案經上訴到台灣高等法院，判2人應賠償15萬元，全案確定。

判決書指出，阿珍和阿宏在2018年4月結婚，阿珍指控，婚後阿宏繼續和小三交往、同居，並長期有高額金錢往來，小三不僅搶她老公，還想霸佔她小孩，阿宏10月曾躺在小三閨房自拍，小三也曾將阿珍不到6個月大的女兒抱在懷中自拍，新婚同年年底，阿宏就帶小三一起到高雄跨年，小三又以女友身分替阿宏親戚慶生，阿宏也會帶女兒和小三一起出遊。

阿珍曾主動打電話和小三談判，小三表示她與阿宏「已交往多年、沒有分開過」，讓她決定在2019年7月離婚，那時阿宏為了挽回婚姻，還簽下承諾書，保證和小三徹底切割，且不再帶女兒和小三見面，想不阿宏同時又和小三登記結婚，阿珍認為他們根本早有計畫共組家庭，憤而求償150萬元精神撫慰金。

全案審理時，小三表示，在阿宏結婚前已和她交往10年，她的表妹是阿宏女兒的保母，阿宏以每月5000元把女兒交給她的表妹照顧，因為她和表妹住同一棟大樓，所以她才和阿宏女兒多有接觸，2人並沒有不正當關係。

不過法官檢閱相關照片和訊息，發現阿宏與小三還共同收了一個乾女兒，不僅一起和乾女兒自拍，還註明「andy爸爸&媽咪的驚喜禮物」，宛如一對夫妻，且小三也曾表示「別人都說我白癡啊！妳幹嘛幫人家顧小孩啊」等話，表示2人經常如夫妻般帶著阿珍女兒活動，因而遭身邊人勸告不要為沒離婚的人出錢出力養小孩，阿宏經常帶女兒到小三住處，若小三工作不在，阿宏才會將女兒交給小三的表妹照顧。

另外，法官檢閱通訊紀錄，小三也曾嗆阿珍說「我今天就是沒給他性啦！所以他才會找妳啦！」、「他就是會一直堅持來噓寒問暖啊，不然我們5年前就分手了啊！我這個人就是很心軟」，並表示「去年我整整給他用掉1百多去了」等等，雖無法證明阿宏與小三同居，已能認2人互動親密，逾越男女社交往來分際，考量雙方生活、經濟情狀，案經上訴到台灣高等法院，判2人應賠償阿珍15萬元，全案確定。

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