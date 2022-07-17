醫偷吃護理師！她墮胎2次帶兒登門求名分　辯受職權所迫下場慘

▲桃園一已婚護理師偷吃人夫醫生，被正宮提告後，辯稱她和醫生交往是遭職權施壓，她還為他墮胎2次、離婚、生子又被不聞不問，過的比正宮還苦，沒道理賠償正宮精神撫慰金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一位醫師娘指控丈夫偷吃同科護理師，護理師不僅為了他離婚，還帶著和醫生的孩子直接登門，要醫生給她一個交代，讓得知丈夫外遇的醫生娘哭到白內障惡化，向小三提告求償120萬，小三雖辯稱和醫生交往是受醫生職權所迫，但法官不採信，判護理師要賠償80萬元，全案還可上訴。

判決書指出，這名醫生娘和丈夫結婚近30年，醫師丈夫卻偷吃同科護理師，醫生娘指控，丈夫和小三從2016開始交往多年，小三甚至在去年12月底尾隨其他住戶進入她社區住處，當著她面前要求丈夫離婚，絲毫不顧及她感受。她自從發現丈夫外遇後深受打擊，不斷哭泣導致白內障惡化，還一度到身心科求助，她要向小三求償精神撫慰金120萬元。

小三則表示，當初醫生利用在醫院的上下關係對她施壓，才發生性關係，她因不知道怎麼應對，逐漸對他言聽計從，2018年發現懷孕後，醫生堅持要她生下來，並承諾在孩子3歲前會給她名分和一個完整的家，她因此在去年3月與前夫離婚，想不到在孩子快滿3歲時，醫生卻開始神隱，她只好帶孩子到他家求一個交代，當時她還聽醫師娘指令乖乖坐在社區大廳聽她講話，並未發生衝突，醫生娘何來精神痛苦可言？縱使有也是她丈夫害的。

小三也指控，她為醫生墮胎2次，又生下一個小孩，他3年內卻只來見孩子6次，還在老婆發現婚外情後，直接與她斷絕往來，她的痛苦及傷害程度遠遠超出他老婆，沒有道理需要賠償精神慰撫金。

經桃園地院審理，認為醫生與小三發生不正當關係持續至少3年，期間小三未曾對醫生提起妨害性自主告訴，更勇於上門要求對方給她和孩子一個交代，難以認為她有受脅迫的情形，判處護理師應賠償80萬元給醫師娘，全案還可上訴。