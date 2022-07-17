　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫偷吃護理師！她墮胎2次帶兒登門求名分　辯受職權所迫下場慘

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園一已婚護理師偷吃人夫醫生，被正宮提告後，辯稱她和醫生交往是遭職權施壓，她還為他墮胎2次、離婚、生子又被不聞不問，過的比正宮還苦，沒道理賠償正宮精神撫慰金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一位醫師娘指控丈夫偷吃同科護理師，護理師不僅為了他離婚，還帶著和醫生的孩子直接登門，要醫生給她一個交代，讓得知丈夫外遇的醫生娘哭到白內障惡化，向小三提告求償120萬，小三雖辯稱和醫生交往是受醫生職權所迫，但法官不採信，判護理師要賠償80萬元，全案還可上訴。

判決書指出，這名醫生娘和丈夫結婚近30年，醫師丈夫卻偷吃同科護理師，醫生娘指控，丈夫和小三從2016開始交往多年，小三甚至在去年12月底尾隨其他住戶進入她社區住處，當著她面前要求丈夫離婚，絲毫不顧及她感受。她自從發現丈夫外遇後深受打擊，不斷哭泣導致白內障惡化，還一度到身心科求助，她要向小三求償精神撫慰金120萬元。

小三則表示，當初醫生利用在醫院的上下關係對她施壓，才發生性關係，她因不知道怎麼應對，逐漸對他言聽計從，2018年發現懷孕後，醫生堅持要她生下來，並承諾在孩子3歲前會給她名分和一個完整的家，她因此在去年3月與前夫離婚，想不到在孩子快滿3歲時，醫生卻開始神隱，她只好帶孩子到他家求一個交代，當時她還聽醫師娘指令乖乖坐在社區大廳聽她講話，並未發生衝突，醫生娘何來精神痛苦可言？縱使有也是她丈夫害的。

小三也指控，她為醫生墮胎2次，又生下一個小孩，他3年內卻只來見孩子6次，還在老婆發現婚外情後，直接與她斷絕往來，她的痛苦及傷害程度遠遠超出他老婆，沒有道理需要賠償精神慰撫金。

經桃園地院審理，認為醫生與小三發生不正當關係持續至少3年，期間小三未曾對醫生提起妨害性自主告訴，更勇於上門要求對方給她和孩子一個交代，難以認為她有受脅迫的情形，判處護理師應賠償80萬元給醫師娘，全案還可上訴。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

ET快訊
全裸豔星繼承公公「500坪別墅」　揭富商老公深夜癖：忍無可忍
快訊／澎湖火燒船！　海上「烈焰、濃黑煙漫天」
醫偷吃護理師！　她墮胎2次痛訴「被逼的」下場慘
獨／「天然白色威而鋼」現身淡水！　專家興奮揭密
台灣近20年未見「黑星手槍」！　高大成曝李鴻淵槍枝來源
高雄爆「無差別攻擊」！翁遭壯漢爆打頭　警方說話了
快訊／迎正常生活！蔡英文鬆口了：評估開放時程表
首例社區BA.5「父母確診基因定序中」　母7同事採檢出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛妻夜會男同事…夫炸醋意杯盤砸破他頭！老婆跑了又被判刑

獨／聽槍響衝屋內！賴敏男見女兒倒血泊　與李鴻淵拚命遭轟頭

快訊／澎湖馬公船隻起火！海上「烈焰、濃黑煙漫天」　緊急灌救中

李鴻淵冷言「1人1槍沒受苦」　警斥沒人性！獄方挑乖乖牌同住

醫偷吃護理師！她墮胎2次帶兒登門求名分　辯受職權所迫下場慘

新豐掩埋場又燒　「吹南風」鳳鼻隧道白茫茫！消防局搶救中

腦麻女頂豔陽賣沙琪瑪！網友喊用新台幣下架　夫曝最新擺攤地點

南投命案倖存者恐難回溯案情　高大成研判：黑星手槍來自大陸

高雄老翁突遭壯漢爆打頭！網控「無差別攻擊」　警方說話了

帥哥美女照騙很大　22歲男砸8.8萬約正妹一場空

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

愛妻夜會男同事…夫炸醋意杯盤砸破他頭！老婆跑了又被判刑

獨／聽槍響衝屋內！賴敏男見女兒倒血泊　與李鴻淵拚命遭轟頭

快訊／澎湖馬公船隻起火！海上「烈焰、濃黑煙漫天」　緊急灌救中

李鴻淵冷言「1人1槍沒受苦」　警斥沒人性！獄方挑乖乖牌同住

醫偷吃護理師！她墮胎2次帶兒登門求名分　辯受職權所迫下場慘

新豐掩埋場又燒　「吹南風」鳳鼻隧道白茫茫！消防局搶救中

腦麻女頂豔陽賣沙琪瑪！網友喊用新台幣下架　夫曝最新擺攤地點

南投命案倖存者恐難回溯案情　高大成研判：黑星手槍來自大陸

高雄老翁突遭壯漢爆打頭！網控「無差別攻擊」　警方說話了

帥哥美女照騙很大　22歲男砸8.8萬約正妹一場空

和川普拚了！　傳蓬佩奧要參選2024美國總統

愛妻夜會男同事…夫炸醋意杯盤砸破他頭！老婆跑了又被判刑

長榮老臣公開信揭祕辛　張國煒臉書暗喻「說實話才對的起老人家」

刷卡訂房最高33%優惠！8家銀行方案一次看　這家現省1萬8

達賴喇嘛西藏宗教基金會　今訪北港朝天宮贈匾並分靈媽祖

麻豆「30元」碗粿老店每天熱賣上百碗　順遊恐怖地獄只要5分鐘

男星驚喜現身西門町！　「拿水槍狂噴射」路人全暴動了

擁抱林佳龍和解？　蔡其昌羞曝：比較常抱太太「跟男生抱不習慣」

獨／聽槍響衝屋內！賴敏男見女兒倒血泊　與李鴻淵拚命遭轟頭

貪官落網穿淘寶百元衣　「裝清廉」私下收賄上千萬

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

社會熱門新聞

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」

李鴻淵狠奪4命還噴狂言　警一句話讓他瞬間孬了

槍殺4人當天！鄰居曝「李鴻淵妻真實狀況曝光」

捷運偷拍女乘客乳溝！他辯「拍飛機」沒人信

影片曝！平頭哥性騷她「我就是要摸」　嗆：妳鑲金的嗎

李鴻淵向這人炫耀做大事　脫口一句話！幕後疑有藏鏡人

即／安平漁光島溺水男大生遺體尋獲

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

人夫偷吃紅粉知己！邊喘邊喊「夠騷」：我久嗎

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

高雄工人遭同事連刺2刀亡！28歲男落網

獨／李鴻淵長年不滿公司上下　女會計曾兩度遭攔車威嚇

南投血案桌上有他名片　高大成回應了

李鴻淵犯後囂張　無精障濫殺無辜！法界曝判死機率高

更多熱門

相關新聞

女師和人夫不倫　2人要賠正宮15萬

女師和人夫不倫　2人要賠正宮15萬

阿宏(化名)和阿珍(化名)結婚生了一個女兒後，仍和交往10年的女友藕斷絲連，前女友為幼兒音樂老師，淪為小三後，不僅借錢給阿宏，還常替他帶小孩，阿珍發現老公外遇後離婚，想不到阿宏一邊挽回婚姻，一邊又和小三登記結婚，讓阿珍憤而提告，向2人求償150萬，案經上訴到台灣高等法院，判2人應賠償15萬元，全案確定。

影片曝！平頭哥性騷她「我就是要摸」　嗆：妳鑲金的嗎

影片曝！平頭哥性騷她「我就是要摸」　嗆：妳鑲金的嗎

桃園拉抬民眾黨聲勢　柯P：政治有人情世故

桃園拉抬民眾黨聲勢　柯P：政治有人情世故

桃園+2,661例確診　籲未完全接種民眾快打疫苗

桃園+2,661例確診　籲未完全接種民眾快打疫苗

皮膚科醫師揭5大常見「防曬誤區」

皮膚科醫師揭5大常見「防曬誤區」

關鍵字：

婚外情護理師醫生桃園

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

顏佑庭「實習失敗」回不去《營業中》！

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

更多

最夯影音

更多
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面