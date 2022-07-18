車廠老闆偷摻「生命之水」灌醉2女性侵　260萬和解換緩刑

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人，去年連續對2名女性友人在酒品內摻入「生命之水」再藉機性侵。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／桃園報導

桃園市八德區某修車廠顧姓負責人，因常與藝人拍照上傳臉書而頗有名氣，不料去年8、9月間顧男卻被查出在酒會上，趁機在女性友人酒品內摻入高濃度「生命之水」，把她們灌醉後，撿屍2名女性友人得逞，遭桃園地院依強制性交未遂，判處應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並須提供150小時之義務勞務。

判決書指出，去年8月晚間，顧男先是透過聯誼公司所舉辦的活動認識一名女子花花（化名），未料顧男竟趁花花離開座位去上廁所時，偷偷將事先準備好，具有高酒精濃度的「生命之水」摻入花花的酒水中，進而把花花灌醉，趁機偷摸花花的胸部和下體得逞，幸而顧男準備硬上之時，花花在朦朧中尚有意識，反抗顧男而未被得逞。

第一次並未得逞，但已食髓知味的顧男，相隔一月後，替女友舉辦離職歡送會，女友也因而邀請友人毛毛（化名）前來聚會，孰料顧男卻故技重施，在毛毛的酒水中偷偷摻入生命之水，灌醉毛毛後再性侵得逞。被害人人酒醒後察覺有異，憤而對顧男提告。

桃園地院勘驗相關證據後，認定顧男犯罪屬實。法官表示，經查顧男和花花、毛毛2人間並無親密情誼關係，卻利用摻入高濃度酒精至2人酒水中的手段，灌醉2人，對2人強制性交未遂與強制性交得逞，惡性重大。

不過法官也審酌，顧男事後與毛毛以200萬元達成和解，並給付完畢，毛毛也表示願意撤回告訴並原諒顧男；而顧男則和花花以60萬元和解，並也已給付完成。

法官指出，審酌顧男事後坦承犯行，並有積極彌補過錯之舉，認為顧男不思尊重女性身體與性行為自主權，為一己色慾，灌醉2人，再以此性侵得逞，依強制性交未遂、強制性交等罪，判處顧男應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並須提供150小時之義務勞務，同時還須參加3場法治教育場次。全案仍可上訴。