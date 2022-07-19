放了幾十年！苗栗男整理父親遺物驚見「迫擊砲彈」　拆彈小組移除

▲苗栗銅鑼謝姓男子在整理父親遺物時，在家中置物間發現一枚軍方的未爆彈，緊急報警處理。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉一名謝姓男子昨天下午整理父親遺物時，在家中雜物間發現一顆未爆彈，立即向轄區派出所報案，警方封鎖現場並通報軍方未爆彈處理小組前來處理，花費40分鐘順利移除彈體、解除危機。

轄區苗栗警分局銅鑼分駐所18日14時40分接獲謝姓民眾報案稱：在家中整理父親遺物，發現一顆疑似二戰時期的未爆彈，警方立即封鎖現場、疏散住戶，並聯絡軍方未爆彈處理人員。軍方未爆彈處理小組約下午4時40分許抵達，證實是軍方的迫擊砲彈，現場勘查研判沒有立即危險，以防爆毯包覆彈體，整顆迫擊砲彈移除，下午5點20解除警報。

謝姓民眾向警方表示，他父親已經過世7、8年，家裡雜物間堆滿東西，他有空就陸續整理父親的遺物，昨天下午在整理雜物間內的置物櫃，打開一個黃色牛皮紙袋時，竟發現一枚未爆彈，立即向轄區的苗栗警分局銅鑼分駐所報案。

謝翁兒子向警方說，父親生前務農，生前從未聽過父親提過有此未爆彈，懷疑是父親幾十年前在後龍溪河床撿拾。

▲▼苗栗銅鑼謝姓男子在整理父親遺物時，在家中置物間發現一枚軍方的未爆彈，緊急報警處理。（圖／記者蔡文淵翻攝）