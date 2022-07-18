台中太平發生「鐵皮屋火警」　警方掌握現場1名可疑人士

基進黨三民區市議員參選人張博洋17日因批評民進黨新北市市長參選人林佳龍消費恩恩案，引發支持者不滿，雖已為此道歉，但一張流出內部對話的截圖中，他又再嗆林佳龍噁心惹議，對此，基進中央組織部主任李雨蓁表示，黨主席陳奕齊已致電向林佳龍道歉，「對於我們的魯莽與不當發言，很感謝佳龍部長接受我們的致歉，更鼓勵年輕人遭遇挫折後，記取教訓更要繼續加油。」