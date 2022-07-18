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台中太平發生「鐵皮屋火警」　警方掌握現場1名可疑人士

記者鄧木卿、林彥臣／台中報導

台中市太平區新光路18日上午10:49發生一起鐵皮屋火警，警消人員獲報後，約30分鐘左右撲滅火勢，現場沒有發生人員受傷，具體起火原因，已由火調人員調查當中，但是在調閱監視器已掌握一名可疑人士。

▲▼台中太平發生鐵皮屋火警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中太平發生鐵皮屋火警。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同） 

▲▼台中太平發生鐵皮屋火警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

鐵皮屋住戶為一名65歲的游姓男子，事發時外出工作，警消於上述時間獲報，到現場撲滅火勢。

▲▼台中太平發生鐵皮屋火警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

新平所所長徐文森表示，已擴大調閱監視器，發現一名案發前曾出現在現場之可疑人士，將迅速通知到案，協助釐清案情。

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