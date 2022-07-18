張博洋內部對話嗆「林佳龍噁心」惹議　基進黨主席致電林佳龍道歉

記者杜冠霖／綜合報導

基進黨三民區市議員參選人張博洋17日因批評民進黨新北市市長參選人林佳龍消費恩恩案，引發支持者不滿，雖已為此道歉，但一張流出內部對話的截圖中，他又再嗆林佳龍噁心惹議，對此，基進中央組織部主任李雨蓁表示，黨主席陳奕齊已致電向林佳龍道歉，「對於我們的魯莽與不當發言，很感謝佳龍部長接受我們的致歉，更鼓勵年輕人遭遇挫折後，記取教訓更要繼續加油。」

▲台灣基進黨主席陳奕齊。（圖／記者李毓康攝）



對於言論爭議，基進黨發出聲明人事異動，張博洋原擔任黨內新聞輿情部主任，現已拍定解除職務​，而稱「應等民進黨自爆」的政策部專員林靖堂則被調離現職​。

對此風波，李雨蓁表示，稍早，陳奕齊已致電向林佳龍深深致歉，並表達對林佳龍承擔新北市長艱困一戰的欽佩與尊敬，「對於我們的魯莽與不當發言，很感謝佳龍部長接受我們的致歉，更鼓勵年輕人遭遇挫折後，記取教訓更要繼續加油，部長的大氣和溫暖，我們真心感謝也持續深刻反省。」

李雨蓁指出，其實林佳龍一路走來對台灣基進和年輕人的照顧始終如一，從2019年自己前往台中協助陳柏惟打選戰，到受各位前輩信任擔任林靜儀補選的執行總幹事時，林佳龍都扮演十分關鍵的角色，尤其在立委補選期間，林佳龍作為競選團隊的主任委員，「每每見到我的第一句話都是『雨蓁，辛苦了』，這樣對後輩的關懷我謹記在心。」

李雨蓁表示，在台中打拼的這幾年，真的受到很多台灣隊民進黨前輩的照顧，對大家的感謝表達幾次都不夠，今天早上無論如何也想趕赴大甲殯儀館參加議員楊典忠媽媽的告別式，到場向楊典忠說聲辛苦了，也趁著到台中的機會，「拜訪幾位前輩表達對過去照顧的感謝之意，這些致意都不及大家照顧我的十分之一。」

李雨蓁指出，自己深深知道，無論是林佳龍、楊典忠或是台灣隊民進黨的前輩們會如此照顧我，是對台灣基進在台灣政治中的角色有所期待，對年輕政治工作者有所期待。在立委林靜儀當選的那天晚上，謝謝林靜儀特別感謝了台灣基進的幫助，也說台灣基進與民主進步黨是既合作又競爭的關係。

李雨蓁坦言，但自己深深明白，無論是合作或競爭，都必須以「台灣優先、台灣更好」為前提與目標，一旦偏離此目標，那便失去台灣隊良性合作與競爭的信任默契和意義，也偏離台灣基進最初期盼在台灣政治中扮演的角色，「我知道，這才是讓大家最心痛與擔憂的地方。」

李雨蓁指出，做錯事就必須更努力以行動來彌補過錯，一如以往，承擔起責任，記取教訓，把部長的溫暖和鼓勵放在心中，更重要的，是謹守台灣基進最初受前輩與眾人期待的角色，認真、踏實、努力、一步一腳印，去尋回每一分曾經對基進的期待。

李雨蓁表示，最後，再次感謝佳龍部長接受我們的致歉，也謝謝每一位關心我的朋友們，真心抱歉也真心感謝，只有更努力、更認真、更誠心檢討不足，才能回報你們的期待與督促。