龍潭「綠杉林公園」開工　以南洋杉為主題軍民共融

▲龍潭「綠杉林公園」開工。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國防部陸軍司令部與桃園市政府合作，18日於龍潭區舉行綠杉林公園景觀工程開工。市長鄭文燦表示，綠杉林公園景觀工程計畫於3年前敲定，透過市府、陸軍司令部、居民及公民團體共同參與規劃，導入新式公園、人本友善、生態城市的設計，整合大漢營區前方2塊綠地及鄰近公有土地，合計4.3公頃，以總經費7,436萬元開闢為軍民共融的公園。

▲親子遊戲場。（圖／工務局提供）

該座軍民共融的公園，並進行包括：親子共融遊戲區、展演舞台、公車候車亭、景觀廁所、停車場、道路系統聯結等工程，預計明（2023）年5月完工，不僅拉近軍民距離，成為雙方合作的典範，也是營區與都市共融、桃園主題特色公園的代表作，相信「綠杉林公園」將成為桃園公共工程的亮點。

鄭文燦談及，陸軍司令部前方高聳的肯氏南洋杉林，多年來軍方養護有成，成為景觀優美、深具特色的都市森林。國防部陸軍司令部司令徐衍璞上將表示，綠杉林景觀公園的推動，要感謝參謀總長陳寶餘上將，陳上將在其擔任陸軍司令部司令任內，積極拉近營區與周邊居民的距離，並與桃園市政府積極研議，將軍方這片廣闊的綠地有效運用，規劃開闢為景觀公園。而「綠杉林公園」也是繼龍岡天幕球場、龍岡萬坪公園、平鎮雙連坡碉堡公園後，由國防部與市府共同建構的親和友善空間，期盼藉此創造軍民共融。

工務局長賴宇亭表示，綠杉林公園景觀工程融合現有自然林相，並注入簡約、親切、溫暖的元素，以人為本設計空間需求，工程項目包括：展現陸軍「迷彩」意象的友善入口廣場、新式公車亭、綠園大道、環場散步道、展演舞台、陽光大草坪、親子遊戲區、鋪面改善、景觀綠美化、景觀廁所、友善人行環境，希望打造具「自然性」、「共融性」、「生態性」、「舒適性」、「健康性」的優質戶外休閒活動場域，提供軍民共享的友善空間。