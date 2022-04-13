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重機男時速140挨罰1.2萬　民眾實測打臉...交警堅稱系統正常

▲有網友砲轟桃園市警局交大對黃牌重機騎士開罰，理由是根本不科學，也質疑區間測速系統執法是否出包。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲有網友砲轟桃園市警局交大對黃牌重機騎士開罰，理由是根本不科學，也質疑區間測速系統執法是否出包。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有重機騎士在今年2月間行經台三線龍潭路段，被區間測速系統測出超速，換算後平均時速高達142公里，超速82公里被開罰1萬2000元，但有熱心網友實際測速後指出，該路段根本不可能騎到時速142公里，質疑這套科技執法系統是否出包？桃園市警局交通大隊指出，該系統經檢定合格，民眾如對舉發事實不服，可向裁決所陳述意見。

據指出，台三線大溪區與龍潭區區間測速路段於今年2月16日重新啟用執法，其中一張最貴罰單1萬2千元引起網友關注，在YouTuber「展的分享天地」於4月11日上傳在該路段行駛實測影片。

實測騎士說，那張1.2萬元的罰單是在上坡路段被拍的，而該路段不但有彎道且常有大型車輛經過，加上時間是在下午5時許下班尖峰時段，時速要達到142公里實在非常不科學，當時「不知道怎麼騎的，或是儀器怎麼測的」；不少網友紛紛留言提出質疑。

▲桃園市警局交大表示，區間測速取締路段兩端均有類似標示提醒用路人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局交大表示，區間測速取締路段兩端均有類似標示提醒用路人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

針對此案，桃園市交通大隊表示，龍潭區台三線區間測速路段設置於50.5至51.7公里處，速限為60公里，這套區間測速系統有經濟部標準檢驗局委託財團法人工研院所於2021年10月15日所發「區間平均速率裝置檢定合格證書」為據，檢定合格號碼為J1GE1000122，另資安檢測通過日期為2022年1月19日，今年2月16日開始執法，經確認該系統運作正常。

交大認為，該系統啟用至今，龍潭段違規總件數為4,237件，時速超過120公里計有3件，其餘違規時速則介於70至120公里之間；另龍潭台三線上林段雙向，啟用前事故有5件，啟用後事故則降為1件，減少4件，下降幅度達80%，發生事故率顯著下降，逐步達成事故防制設置目的。

交大強調，行車超速除容易發生交通事故外，交大將依道路交通管理處罰條例第40條與第43條規定，處新台幣1,200元以上2萬4,000元以下罰鍰。民眾如對舉發事實不服，可依道路交通管理處罰條例第9條規定，收受罰單後，得於30日內向處罰機關（桃園市政府交通事件裁決處）陳述意見。

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