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社會 社會焦點 保障人權

桃園恐怖休旅猛撞釀7傷1命危　高中女斷腿…媽悲求行車記錄器

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市龍潭區北龍路、龍華路口昨(11日)傍晚發生嚴重車禍，一輛休旅車行經路口時突失控追撞前方小客車，接著像打保齡球般橫掃路旁行人、以及停放的多部機車，釀成7人受傷，其中一名女國中生命危。遭撞的17歲范姓女高中生母親在臉書上表示，女兒傷勢嚴重、大腿要開刀，盼有鄉親能提供行車記錄器，還原當天車禍情況。

▲休旅車追撞前小客車後，再衝撞行人及路旁機車。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲張女駕駛的休旅施在路口失控衝撞。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方調查，這起重大車禍發生於昨傍晚5時30分許，當時50多歲的張女駕駛休旅車行經北龍路、龍華路口，但卻突然失控追撞前方自小客，接著再衝向一旁，撞擊行人及多部機車後才停下，總計共波及2部小客車、11部機車。撞擊過後張婦休旅車車頭幾乎爛毀，路旁機車也東倒西歪，整起事故共釀成7人受傷，其中一名14歲的林姓國中女學生當下被撞飛，傷勢相當嚴重，一度失去呼吸心跳命危，經送搶救後雖恢復生命徵象，但目前仍在加護病房急救，尚未脫險。

同樣遭撞傷的另名范姓女高中生母親事後在臉書社團中PO文，表示女兒大腿要開刀、臀部有燙傷、臉上也有撕裂傷，傷勢嚴重，盼有路過的鄉親能夠提供行車記錄器畫面，還原車禍當下情況，「拜託！真的很重要！」

▲▼桃園龍潭車禍，傷者母親在臉書社團發文，求行車紀錄器畫面。（圖／翻攝臉書）

▲傷者母親在臉書社團PO文求行車記錄器畫面。（圖／翻攝臉書）

張婦在肇事後受到輕傷，面對警方詢問，一度因驚嚇過度而無法言語，休息一陣後才表示，不知道怎麼發生車禍；警方初步調查，張婦酒測值為0，後續將進一步訊問題清案情。

▼車禍現場一片混亂。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲肇事休旅車車頭機乎全毀。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼被撞民眾在路旁等待救援，現場一片狼藉，機車撞成一團。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼消防救護人員將被撞民眾以擔架固定送醫。（圖／記者楊熾興翻攝）

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