彰化縣府慘了！台化被關廠害千人失業上街頭　天價國賠金額曝

▲環盟走出街頭抗議。（資料圖／彰化環盟提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台化彰化廠於6年前向縣府申請M16、M17和M22等3座汽電共生的燃煤鍋爐許可證遭停發，害千名員工失業被迫走上街頭，經向縣政府請求賠償高達11.4億遭駁回，改尋司法途徑，向法院提起損害賠償訴訟，一審判決出爐，彰化地方法院法官認為，環保署明確認定縣府兩次駁回展延均為違反行政處分，今判決縣府應賠償4億7704萬元，全案可上訴。

彰化地院今日針對台化國賠一案發出新聞稿指出，彰化縣政府於2011年12月30日核發原告台化公司所屬彰化廠汽電共生設備M16、M17及M22之固定污染源操作許可證與生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質使用許可證（下合稱系爭許可證），期限至2016年9月28日止。

彰化地院表示，台化在期限屆滿前申請展延，縣府於當年9月29日駁回，提出訴願後，隔年環保署以訴願決定撤銷。彰化縣政府再於2017年6月22日第二次駁回展延申請，原告提起訴願，亦遭環保署於11月24日以訴願決定撤銷該項處分。彰化縣政府上開二次駁回展延申請之處分，均經環保署明確認定為違法之行政處分，致原告被迫停產無法營運，而受有損害，彰化縣政府依國家賠償法第2條第2項規定，應負國家損害賠償責任。

彰化地院指出，台化因彰化縣政府違法行政處分所受的損害，經送請兩造合意之鑑定單位鑑定後，合計為4億7,704萬6,416元。其中包含所失利益(營業利潤損失）5,522萬0,141元及原告被迫停工所生違約賠償及資產減損4億2,182萬6,275元，至清償日止，按年息5％計算之利息，全案可上訴。

由於該案在前縣長魏明谷施行，現任縣長王惠美則表示，交由管轄單位環保局處理，局長江培根指出，待收到判決書再針對判決理由研議上訴。

▲為了台化走出街頭抗議。（資料圖／彰化環盟提供）