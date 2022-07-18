人夫快看！IKEA賣「防離婚神器」拯救哥吉拉　台南Josh回1句網笑翻

記者曾筠淇／綜合報導

日前一名人妻因為將老公的「哥吉拉」送給親友小孩，引發家庭革命。這起離婚風波越演越烈，IKEA小編趁熱發文，推銷「防離婚神器」！照片曝光後，吸引超過3.5萬人按讚朝聖，一票「藍勾勾」全湧進貼文底下留言，就連台南Josh也神回一句，掀起網友熱議。

▲哥吉拉示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

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IKEA稍早在臉書粉專上貼文，「可上鎖，有效防止親戚孩子拿走公仔！」這短短一句話，讓不少人馬上聯想到最近討論度超高的「哥吉拉事件」，人妻擅自將老公收藏的哥吉拉公仔送給親戚小孩，惹怒對方還嫌對方幼稚。

而從圖片可見，IKEA小編推銷的正是「玻璃門櫃」，除了完整的商品圖，還特別放大了「鎖頭和鑰匙」，內容則寫道「展示您珍貴的公仔，並且可以上鎖」。

這篇文章曝光後，立委洪孟楷回應「鑰匙別讓太太保管！」趙少康表示「小編創意無限！」高雄市議員林智鴻也直呼，「算是一種防離婚神器嗎？」而其他網友也紛紛表示，「也把親戚的小孩鎖進去」、「IKEA也是撿到槍了是不是啦」、「維護婚姻的神器」、「好追時事」、「守護哥吉拉從你我開始」、「小編總是能跟上時事，請收下我的膝蓋」。

而過去遭家暴、電視被砸壞、婚紗照被割破的「台南Josh」也現身留言區幽默表示，「不好意思，想詢問這能放幾吋的電視？」掀起網友熱議。

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